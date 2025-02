Aumento brusco de jóvenes en el Reino Unido que no trabajan, no estudian ni reciben formación.

Manténgase informado con actualizaciones gratuitas

El número de jóvenes que no están empleados, no estudian ni se capacitan en el Reino Unido ha aumentado considerablemente en el último año, según datos oficiales que sugieren que los hombres en particular están teniendo dificultades para ingresar a un mercado laboral en desaceleración.

Según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales el jueves, al final de 2024, 907,000 personas de entre 16 y 24 años fueron clasificadas como “NEET”, lo que representa el 13.4 por ciento de todos los de ese grupo de edad. Esto marca un aumento de 110,000 personas, o 1.3 puntos porcentuales, en comparación con el año anterior.

Las cifras exactas son altamente inciertas, ya que se basan en la encuesta de fuerza laboral de la agencia de estadísticas, la cual ha sufrido de bajos índices de respuesta y ha sido especialmente volátil para los grupos de edad más jóvenes.

Estos datos se dan en medio de un proceso de contratación muy débil, con registros fiscales que muestran que el empleo se ha estancado en el último año y encuestas que reportan que muchos empleadores están buscando reducir sus plantillas antes de los incrementos de impuestos y salarios mínimos en abril.

Las tasas del salario mínimo para jóvenes están programadas para aumentar más rápidamente que la tasa principal para personas mayores de 21 años, siguiendo un objetivo del gobierno de llegar a una única tasa para todos los mayores de 18 años con el tiempo.

El inminente aumento en las contribuciones al seguro nacional de los empleadores también golpeará más fuerte en sectores como la hospitalidad y el comercio minorista, que suelen emplear a un gran número de jóvenes con horarios a tiempo parcial y salarios relativamente bajos.

“Con vacantes en descenso y un mercado laboral lento, las estimaciones parecen mostrar que los jóvenes son los más afectados”, dijo Ben Harrison, director de la Fundación Work de la Universidad de Lancaster, señalando que los datos, de ser correctos, mostraban que el nivel de NEETs era el más alto en 10 años.

Las cifras de la ONS mostraron una tasa más alta de jóvenes hombres fuera del trabajo o la formación, con un 14.4 por ciento de personas de 16 a 24 años clasificadas como NEET en comparación con un 12.3 por ciento de mujeres jóvenes. Sin embargo, el aumento interanual fue similar para ambos.

Las personas en el inicio de sus carreras suelen sufrir más en una recesión, ya que los empleadores generalmente reducen las contrataciones antes de despedir al personal existente.

Stephen Evans, director ejecutivo del Instituto de Aprendizaje y Trabajo, una organización de investigación, dijo que “el preocupante aumento podría señalar más problemas por venir en ausencia de crecimiento económico”, y que subrayaba la importancia de implementar una garantía estatal de un empleo o lugar de formación.

Una “garantía juvenil” que pretende ofrecer a todos los jóvenes de 18 a 21 años acceso a un empleo, lugar de formación o aprendizaje forma parte de los planes del gobierno para intensificar el apoyo laboral a los desempleados e inactivos económicamente. También ampliará el acceso a servicios de salud mental, asesoramiento profesional y experiencia laboral.

Pero Harrison señaló que casi la mitad de los contados como NEET en los datos más recientes parecían tener entre 22 y 24 años, lo que sugiere que muchos de aquellos que necesitan ayuda se perderán los planes de los ministros.