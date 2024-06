Aumentan las bajas rusas en Ucrania, en un estilo de combate brutal.

El mes de mayo fue particularmente letal para el ejército ruso en Ucrania, con un promedio de más de 1,000 de sus soldados heridos o muertos cada día, según agencias de inteligencia de EE. UU., Gran Bretaña y otros países occidentales. A pesar de sus pérdidas, Rusia está reclutando de 25,000 a 30,000 nuevos soldados al mes, aproximadamente la misma cantidad de soldados que están saliendo del campo de batalla, según funcionarios estadounidenses. Eso ha permitido a su ejército seguir enviando oleada tras oleada de tropas contra las defensas ucranianas, esperando abrumarlas y romper las líneas de trincheras. Es un estilo de guerra que los soldados rusos han comparado con ser metidos en una picadora de carne, con oficiales al mando aparentemente ajenos al hecho de que están enviando a morir a soldados de infantería. A veces, este enfoque ha demostrado ser efectivo, trayendo al ejército ruso victorias en Avdiivka y Bakhmut en el este de Ucrania. Pero funcionarios ucranianos y occidentales dicen que las tácticas fueron menos exitosas esta primavera, cuando Rusia intentó apropiarse de tierras cerca de la ciudad de Kharkiv. Los funcionarios estadounidenses dijeron que Rusia logró un objetivo crítico del presidente Vladimir V. Putin, creando una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera para dificultar que los ucranianos ataquen al país. Sin embargo, el avance no amenazó a Kharkiv y al final fue detenido por las defensas ucranianas, según funcionarios occidentales. “El presidente Putin y Moscú realmente intentaron obtener grandes avances, romper las líneas del frente esta primavera”, dijo Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, en una entrevista con el equipo editorial de The New York Times. “Lo intentaron y fracasaron. Obtuvieron ganancias muy pequeñas y están pagando un precio muy alto”.Los destrozos del combate el mes pasado diezmaron la ciudad de Vovchansk, a unas 40 millas de Kharkiv, donde ucranianos y rusos están librando una batalla agotadora por el control. Los soldados rusos han dicho en Telegram, la plataforma de redes sociales y mensajería, que sus unidades están sufriendo altas bajas. Algunos dicen que sus filas están siendo diezmadas por drones, fuego de ametralladoras y bombardeos de artillería. El uso de Rusia de la infantería en oleadas de ataques refleja una de sus ventajas en la guerra: su población es mucho más grande que la de Ucrania, lo que le da un mayor grupo de reclutas potenciales. Sin embargo, las bajas han obligado a Rusia a enviar reclutas nuevos a Ucrania relativamente rápido, lo que significa que los soldados enviados al frente no están bien entrenados. La falta de entrenamiento estructurado y la necesidad de comprometer a nuevos reclutas en operaciones de combate han limitado la capacidad de Rusia para generar unidades más capaces. También aumenta las bajas. Pero es más complicado que eso. La naturaleza cambiante de la guerra moderna también ha aumentado el número de muertes en los últimos meses. Los drones omnipresentes han hecho que sea fácil para ambos bandos detectar y atacar a las fuerzas enemigas. Y las minas y municiones de racimo hacen que moverse por terreno abierto sea un intento casi suicida. Desde que el Sr. Putin lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2022, al menos 350,000 soldados rusos han sido asesinados o heridos, dijo recientemente el secretario de Defensa Lloyd J. Austin III. Las estimaciones británicas sitúan el número de rusos muertos o heridos en más de 500,000. Las estimaciones de las bajas en la guerra de EE. UU. se basan en imágenes de satélite, intercepciones de comunicaciones, redes sociales y despachos de medios de comunicación de reporteros, así como informes oficiales de Rusia y Ucrania. Pero tales estimaciones varían, incluso dentro del gobierno de EE. UU. Las estimaciones confiables de las bajas de Ucrania son más difíciles de obtener. Los funcionarios ucranianos guardan cuidadosamente esos números. Varios funcionarios estadounidenses insisten en que no tienen una cifra precisa. El Sr. Zelensky ha dicho que 31,000 soldados ucranianos murieron en los dos primeros años de la guerra, pero los funcionarios estadounidenses dicen que esa cifra parece subestimar las pérdidas de Ucrania. Rusia realizó una movilización parcial en septiembre de 2022, lo que llevó a decenas de miles de jóvenes a huir del país. Pero los analistas de inteligencia occidentales dicen que Rusia no necesitará realizar otra movilización o reclutamiento este año. Rusia parece ser capaz de mantener su campaña actual ofreciendo incentivos financieros a los reclutas, recurriendo a convictos e incorporando algunos mercenarios rusos de África. Pero la gran pregunta para este año será si la estrategia actual de Rusia puede superar a las fuerzas armadas ucranianas, que están encontrando su postura defensiva. Los armamentos y municiones de un nuevo paquete de ayuda de $60 mil millones de EE. UU. finalmente están llegando a las líneas del frente, y los comandantes ucranianos ya no tienen que racionar balas. Rusia aún supera a Ucrania en armamento, pero no tanto. Ucrania ha cambiado su postura, construyendo fortificaciones y tendiendo campos de minas para frenar el avance ruso. La guerra favorece al defensor, y Ucrania se está centrando en mantener sus líneas, dijeron funcionarios estadounidenses. “Lo que veo es una ralentización del avance ruso y una estabilización de esa parte particular del frente”, dijo el Sr. Austin a los reporteros en Bruselas este mes. “Hace un par de semanas, había preocupación de que viéramos un avance significativo por parte de los rusos. No creo que veamos eso en el futuro”. Y la nueva zona de amortiguamiento de Rusia en la frontera cerca de Kharkiv puede ser un logro hueco. Ucrania todavía ha podido utilizar armas estadounidenses de largo alcance para atacar a Rusia debido a un cambio de política de la administración Biden que permite a las fuerzas armadas ucranianas utilizar misiles estadounidenses para atacar objetivos militares justo al otro lado de la frontera. Los funcionarios estadounidenses dijeron que el cambio está comenzando a tener un impacto, eliminando la artillería rusa y dificultando que Moscú ataque a Kharkiv. El resultado, dijo este mes el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, fue que la ofensiva de Kharkiv resultó ser “otro error para Rusia”. “La destrucción de las posiciones y lanzadores de terroristas rusos por parte de nuestras fuerzas, nuestros guerreros, cerca de la frontera realmente importa,” dijo. “Está funcionando. Exactamente como esperábamos.” Sin embargo, a pesar de todo el éxito de Ucrania en torno a Kharkiv, hay más desafíos por delante. En las próximas semanas, los funcionarios de EE. UU. y occidentales esperan que los combates se desplacen de nuevo hacia el este y el sur, ya que Rusia sigue mostrándose dispuesta a emplear fuerzas para obtener ganancias incrementales.