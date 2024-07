Aumenta ligeramente el número de prostitutas registradas en Alemania.

El número de prostitutas registradas en Alemania está aumentando pero continúa por debajo del número trabajando antes de la pandemia de coronavirus, según cifras oficiales publicadas el viernes. A finales de 2023, alrededor de 30,600 prostitutas estaban registradas con las autoridades en Alemania, un 8.3% más que en el año anterior, según la Oficina Federal de Estadística. A pesar de que hay un aumento, sigue siendo menor que el número de trabajadoras sexuales registradas en el país antes de la pandemia. A finales de 2019, 40,400 prostitutas estaban registradas. La ley alemana ha requerido que las trabajadoras sexuales se registren desde 2017. Las trabajadoras sexuales no registradas no se incluyen en las estadísticas. Según los datos, tres cuartos de las prostitutas registradas tenían entre 21 y 44 años, alrededor de una quinta parte (21%) tenían 45 años o más y el 4% tenían entre 18 y 20 años. Solo el 18% de las trabajadoras sexuales registradas tenían la ciudadanía alemana. La nacionalidad más común era rumana (36%), mientras que el 11% tenía nacionalidad búlgara y el 7% tenía nacionalidad española. El gobierno no rastrea la información de género de las trabajadoras sexuales, que no se requiere que se divulgue al registrarse. El número de permisos válidos o provisionales para un negocio de prostitución se mantuvo sin cambios en comparación con el año anterior en 2,300, según la autoridad de estadísticas. A finales de 2019, antes de la pandemia, el número de negocios de prostitución registrados era de 2,200. Los establecimientos físicos como los burdeles representaban el 93% de los negocios de prostitución registrados a finales de 2023. Otro 5% de los negocios eran agencias de prostitución y el 2% eran vehículos o eventos de prostitución. Los negocios de prostitución requieren un permiso en Alemania. La agencia dijo que no se podía proporcionar información sobre negocios que operan sin el permiso necesario. La Ley de Prostitución de Alemania en 2002 designó la prostitución como un comercio normal en el país. Desde 2017, la Ley de Protección de las Prostitutas también estipula que los burdeles requieren una licencia de funcionamiento. Las prostitutas están obligadas a registrar su actividad y someterse a asesoramiento de salud regular.