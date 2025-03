Aumenta la violencia en las estaciones de tren de Alemania, con Berlín a la cabeza.

La policía alemana registró el mayor número de incidentes violentos entre todas las estaciones de tren del país en la estación central de Berlín en 2024. Había 764 casos, frente a los 620 del año anterior, según una respuesta vista por dpa del gobierno federal a una consulta por escrito del grupo parlamentario de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Para la estación principal de Dortmund, las estadísticas indican 735 incidentes, la estación principal de Hanóver 715 y la estación principal de Colonia 703. Según las estadísticas, el número total de incidentes violentos en las estaciones de tren alemanas aumentó de 25.640 en 2013 a 27.160 el año pasado. El número de delitos sexuales aumentó de 1.898 a 2.262 en el año, mientras que los daños a la propiedad aumentaron de 30.961 a 32.671. En el área de delitos relacionados con drogas, se conocieron un total de 10.174 casos en 2024, lo cual es menos que el año anterior, cuando hubo 18.382. Las razones de la disminución no fueron especificadas. Una legalización parcial del cannabis está en vigor desde abril de 2024. Los números se basan en estadísticas policiales entrantes, donde los delitos se registran cuando llegan a conocimiento de la policía. Esto significa que también hay una cifra oscura. Sin embargo, para 2024, hay que tener en cuenta que debido al Campeonato Europeo de Fútbol del verano pasado, un número particularmente alto de personas viajaron en tren durante varias semanas. El portavoz de asuntos internos de la facción conservadora en el parlamento alemán, Alexander Throm, dijo al diario Die Welt: “Las estaciones de tren y los trenes convertirse en lugares de miedo afectan gravemente el sentimiento de seguridad pública y no debería ser una condición permanente”. El legislador de AfD, Martin Hess, dijo en un comunicado: “Las estaciones de tren, una vez lugares de movilidad y encuentros pacíficos, están convirtiéndose cada vez más en zonas no transitable”. En la estación central de Dortmund, se informaron la mayoría de los delitos sexuales el año pasado con 53 casos. Esto fue seguido por las estaciones principales en Frankfurt, donde hubo 40, y Hamburgo también con 40. En 2023, la estación central de Colonia lideró con 57 delitos. La consulta de AfD también solicitaba información sobre el origen de los sospechosos. Hess, cuyo partido es vehementemente antiinmigrante, señaló: “En muchas áreas del crimen, los extranjeros están desproporcionadamente representados entre los sospechosos”.