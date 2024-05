Aumenta la especulación a medida que ‘Let Loose’ se promociona como ‘un tipo de evento de Apple diferente’

Con menos de una semana para el evento Let Loose el 7 de mayo, Apple está haciendo todo lo posible para crear expectación con una serie de mensajes promocionales enigmáticos. En particular, la frase “un tipo diferente de Evento de Apple” ha provocado una amplia especulación sobre lo que vamos a escuchar y cómo se va a presentar.

En las redes sociales, como descubrió The Apple Post, varios posts patrocinados han promocionado el evento. “Estamos preparando algo especial para ti”, rezan los mensajes en los feeds de algunos usuarios europeos. “Únete a nosotros el 7 de mayo a las 3pm en apple.com para un tipo diferente de Evento de Apple”.

El evento más reciente de Apple también fue un poco diferente, teniendo lugar a las 8pm del Este el 30 de octubre y adoptando un tema espeluznante de Halloween. No está claro de qué manera este evento será “diferente”, pero eso no ha detenido la especulación.

Ya sabemos que la fecha y la hora del evento Let Loose son altamente inusuales. Apple no había celebrado previamente un evento en mayo en este milenio (WWDC llegó un mes antes en 1999), mientras que las 3pm hora de Londres, o 7am PT para los lectores de EE. UU., es mucho más temprano en el día de lo normal. Combinado con eventos confirmados en Londres y Berlín, este extraño horario ha provocado la especulación de que habrá anuncios de particular interés para los clientes europeos: quizás el lanzamiento de Vision Pro fuera de los EE. UU.

Se cree que Apple se mantendrá fiel al estilo pregrabado o ‘virtual’ de evento que ha estado utilizando con éxito desde el comienzo de la pandemia, aunque con posiblemente un componente presencial para sesiones prácticas con los nuevos productos. Pero algunos expertos se han preguntado si el formato podría ser diferente. El aparente enfoque del evento en el iPad y sus capacidades artísticas (de ahí el juego de palabras “borrador” en los posts promocionales) podría hacer que fuera divertido tener parte o incluso toda la presentación en un estilo animado en lugar del habitual video de acción en vivo convencional. Los logos animados de Apple utilizados en el tweet de Tim Cook sobre el evento podrían dar pistas sobre algunos de los estilos que podrían utilizarse en el evento.

Sea lo que sea que la compañía tenga planeado para el 7 de mayo (y existe una posibilidad distinta de que sea un evento discreto, con solo nuevos modelos de iPad Air y iPad Pro y un nuevo Apple Pencil), Apple está demostrando ser tan bueno como siempre en manipular la máquina de la expectación tecnológica. Únete a nosotros en el día mientras cubrimos todos los anuncios.