Aumenta a 24 la cifra de muertos en los incendios de Los Ángeles mientras se esperan fuertes vientos.

Al menos 29 personas han sido arrestadas por saquear en zonas de evacuación obligatoria. Dos personas fueron atrapadas haciéndose pasar por bomberos para robar a los evacuados. El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo en una conferencia de prensa el domingo que había solicitado más tropas de la Guardia Nacional para reforzar las 400 ya en la zona. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado que se desplegarán 1,000 miembros adicionales de la Guardia Nacional.

“Cuando estaba en la zona de Malibú, vi a un hombre que parecía un bombero. Y le pregunté si estaba bien porque estaba sentado. No me di cuenta de que lo teníamos esposado”, dijo el Sheriff Luna a los periodistas. “Lo estamos entregando al LAPD porque estaba vestido como un bombero, y no lo era. Lo atraparon robando en una casa. Así que esos son problemas con los que se enfrentan nuestros agentes en primera línea y los policías.”

Ahora hay 14,000 bomberos en la región del sur de California, siendo asistidos por 84 aeronaves y 1,354 camiones de bomberos, dijo el Sheriff Luna.

El número de evacuaciones ha disminuido, con alrededor de 105,000 residentes aún bajo órdenes de evacuación obligatoria y 87,000 bajo advertencias de evacuación.

Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (Fema), dijo a CNN el domingo que aún existía una amenaza significativa.

“Sé que muchas personas probablemente quieran volver al área y verificar sus hogares, pero con los vientos volviendo a aumentar, nunca se sabe hacia dónde van a ir”, dijo.

El jefe de la LAPD, Jim McDonnell, dijo que se permitió un acceso limitado a los residentes evacuados durante el fin de semana, pero que sus oficiales están nuevamente impidiendo que todos los residentes regresen.