El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia comentarios sobre la Asociación Australia, Reino Unido, Estados Unidos (AUKUS) mientras el Primer Ministro Rishi Sunak del Reino Unido y el Primer Ministro Anthony Albanese de Australia participan en la Base Naval Point Loma en San Diego, California, Estados Unidos.

Tayfun Coskun | Agencia Anadolu | Getty Images

El pacto de defensa y seguridad trilateral entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, comúnmente conocido como AUKUS, no desencadenará una carrera armamentista nuclear en la región del Indo-Pacífico, afirmó la Subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Control de Armas y Seguridad Internacional.

El marco de seguridad busca fortalecer la estabilidad y no “crear un problema”, dijo la Embajadora Bonnie Denise Jenkins en una rueda de prensa el martes. “Hay información incorrecta sobre el propósito de AUKUS y lo que estamos tratando de lograr.”

La alianza AUKUS se forjó en 2021 para abordar preocupaciones regionales compartidas sobre el creciente poder militar e influencia de China. Involucró a Australia adquiriendo submarinos de ataque de propulsión nuclear, entre otros aspectos de cooperación en defensa.

En ese momento, China respondió advirtiendo sobre el peligro de una carrera armamentista y de la proliferación nuclear.

“Es muy importante que los países entiendan que esto no es para crear una carrera armamentista. Los submarinos nucleares están permitidos según el tratado de no proliferación nuclear y Australia no se convertirá en un estado de armas nucleares”, añadió.

Jenkins dijo que los socios de la alianza seguirán trabajando con la Agencia Internacional de Energía Atómica para asegurar que “estamos haciendo todo lo posible para tener los más altos estándares operativos en lo que estamos intentando hacer.”

Respuesta de China

China reiteró su advertencia de que las potencias occidentales en el pacto de seguridad AUKUS están provocando división y corriendo el riesgo de la proliferación nuclear en el Pacífico Sur en sus últimas declaraciones.

“A través de AUKUS, Estados Unidos está empeñado en llevar el desarrollo de submarinos nucleares a la región, lo cual viola los propósitos del Tratado de Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur y crea riesgos severos de proliferación nuclear,” dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, en una conferencia de prensa ministerial.

Acusó a Estados Unidos de traer “incluso más países al grupo bajo un pretexto falso”, añadiendo que “China siempre ha estado en contra de la confrontación de bloques en esta región.”

A principios de este mes, los ministros de Defensa de AUKUS dijeron que estaban considerando la cooperación con Japón bajo el Pilar 2 del marco de AUKUS. El Pilar 2 incluye áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y capacidades submarinas.

“Reconociendo las fortalezas de Japón y sus estrechas asociaciones bilaterales de defensa con los tres países, estamos considerando la cooperación con Japón en los proyectos de capacidades avanzadas del Pilar II de AUKUS,” dijo el comunicado.

Jenkins dijo que no hay un “cronograma para Japón o cualquier otro país con el que estemos consultando sobre asociaciones adicionales.”

“Es crítico que llevemos a cabo un proceso muy deliberado. Estas son discusiones que tendremos con países basadas en aspectos que consideramos importantes en términos de lo que pueden aportar los socios adicionales.”