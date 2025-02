Auger-Aliassime supera a Kovacevic estadounidense para ganar el Abierto de Montpellier en el desempate.

Un sólido saque y paciencia ayudaron a que el canadiense Felix Auger-Aliassime obtuviera su segundo título de tenis masculino de la temporada.

El segundo sembrado canadiense derrotó a Aleksandar Kovacevic 6-2, 6-7 (7), 7-6 (2) para ganar el torneo Open Occitanie el domingo en Montpellier, Francia. Auger-Aliassime, de Montreal, registró 19 aces y también ganó el 78 por ciento de sus primeros servicios en la final del evento ATP 250, que duró dos horas y 39 minutos.

“Creo que mi saque fue enorme hoy para mantenerme en el partido, estar cerca de él en el marcador y luego hacer mi mejor esfuerzo en el desempate”, dijo Auger-Aliassime. “Perdí uno y gané uno, simplemente estoy contento de que haya salido a mi favor”.

MIRA l Auger-Aliassime cabalga 19 aces para su segundo título de la temporada:

Felix Auger-Aliassime ganó el título de tenis de Montpellier en un desempate.

Felix Auger-Aliassime obtuvo su segunda victoria de la temporada y séptimo título de su carrera al ganar el Open Occitanie.

Pero Auger Aliassime también acreditó el saque de Kovacevic por permitirle al estadounidense regresar al partido en los sets dos y tres.

“Su calidad de saque mejoró”, dijo el canadiense. “Sentí en el primer set… estaba intentando tiros que no eran fáciles y no los estaba haciendo tanto”.

“Pero en los sets dos y tres comenzó a hacerlos. Lo hizo realmente bien en los sets dos y tres así que solo tuve que esperar mi momento donde podría revertir esa tendencia”.

Y Auger-Aliassime dijo que ahí es donde su paciencia y mentalidad de concentrarse en el aquí y ahora y no preocuparse por lo que había ocurrido realmente valió la pena.

“Tuve un poco de mala suerte, pero también mérito para él, golpeó un gran passing shot en la línea cuando tuve punto de partido en el segundo set”, dijo. “Podía haber salido fácilmente pero no lo hizo y ahí es cuando realmente se te prueba mentalmente”.

“Tienes que intentar concentrarte en lo que puedes controlar e intentar responder a este desafío de la mejor manera posible y no castigarte a ti mismo”.

Auger-Aliassime también convirtió dos de tres puntos de quiebre para obtener su segundo título de la temporada y séptimo en general. El canadiense ganó el evento Adelaide International en enero y mejoró su récord a 10-2 esta temporada.

Enlace de fuente