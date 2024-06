Auge de ventas de VE en Nepal, ayudando a ahorrar en importaciones de petróleo y aliviar la contaminación del aire.

“

KATMANDÚ, Nepal (AP) — La abundante energía hidroeléctrica de Nepal está ayudando a la nación del Himalaya a reducir sus importaciones de petróleo y limpiar su aire, gracias a un auge en las ventas de vehículos eléctricos.

Casi toda la electricidad producida en Nepal es energía limpia, la mayor parte generada por hidroelectricidad alimentada por ríos. Gracias a esa fuente abundante de energía, el país está ampliando rápidamente las redes de carga y las importaciones de vehículos eléctricos se han duplicado en cada uno de los últimos dos años, según datos de aduanas.

La Autoridad de Electricidad de Nepal estima que el uso de vehículos eléctricos ha reducido los costos de importación de petróleo en $22 millones al año, y los ahorros están aumentando.

El acceso a la electricidad en Nepal ha aumentado en las últimas tres décadas a medida que se completaban los proyectos hidroeléctricos. Ahora, casi el 6% de la población puede llegar a la red de distribución en rápido crecimiento del país. Esto está permitiendo al país adelantarse a sus vecinos en la adopción de vehículos eléctricos.

Hasta ahora, Nepal tiene una capacidad máxima de producción de 2.600 megavatios de energía y esta cifra está aumentando a medida que se completan nuevas plantas hidroeléctricas. También se genera una cantidad muy pequeña de energía a partir de plantas solares.

”Nuestra electricidad en la red proviene de la energía hidroeléctrica, por lo que es una energía limpia. Y Nepal está idealmente ubicado para utilizar la electricidad para que nuestros vehículos funcionen de la mejor manera posible, que es que la fuente de energía en sí misma sea limpia. No es carbón, gas, nuclear o petróleo,” dijo Kanak Mani Dixit, destacado activista ambiental y de derechos civiles.

No estaban disponibles datos oficiales sobre las ventas, pero los modelos Atto 3 de BYD de China y el Nexon de Tata de India parecen dominar las ventas de sedanes eléctricos de pasajeros en Nepal.

Nepal ha incluido el impulso al uso de vehículos eléctricos en sus compromisos nacionales para reducir las emisiones que causan el cambio climático, comprometiéndose a aumentar las ventas de vehículos eléctricos al 25% de todas las ventas de automóviles para 2025 y al 90% para 2030.

Para impulsar más ventas, el gobierno está aplicando aranceles más bajos a los vehículos eléctricos importados, que van del 25% al 90%. Los aranceles de importación de vehículos de gasolina y diésel son del 276% al 329%.

Nepal también ha estado agregando rápidamente estaciones de carga.

Sagar Mani Gnawali, quien dirige el departamento de la agencia encargada del Desarrollo de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos, dijo que Nepal ahora cuenta con 400 estaciones de carga y se espera que el número se duplique en un año.

Jyotindra Sharma, un cirujano cardíaco que ha estado conduciendo un vehículo eléctrico, un KIA Niro de 2019, durante cuatro años, dice que se alegra de saber que está ayudando a reducir la contaminación que representa graves riesgos para la salud en el valle de Katmandú.

”Estoy sumamente feliz de usar un vehículo eléctrico porque pude contribuir al medio ambiente en comparación con los autos a gasolina,” dijo. “El costo de la electricidad para cargar y todo es mucho menor y obtuve un auto mucho, mucho más lujoso por el mismo precio en comparación con los autos a gasolina,” dijo Sharma.

Los entusiastas de los vehículos eléctricos también incluyen a los conductores de pequeñas furgonetas públicas que se ganan la vida transportando pasajeros por la ciudad y sus alrededores.

”Es muy fácil de conducir, no hay contaminación y es bueno para el medio ambiente. No solo eso, es bueno para el país ya que el dinero de la nación no se destina a comprar petróleo en tierras extranjeras. Hay beneficios para todos,” dijo Bhakta Kumar Gupta, quien lleva personas desde Katmandú hasta el sur de Nepal y viceversa todos los días.

Gupta reemplazó su furgoneta diésel por un vehículo eléctrico del mismo tamaño que puede transportar a 10 pasajeros. Antes, le costaba $40 comprar diésel todos los días. Ahora, dice que le cuesta unos $6 cargar su furgoneta.

Pero mientras cientos de pequeñas furgonetas eléctricas transportan pasajeros en rutas cortas, Katmandú tiene muy pocas buses eléctricos y ninguna conecta la capital con otras ciudades. La contaminación de los autobuses y otros vehículos, así como la quema de combustibles para cocinar y calefacción, convirtieron a Katmandú en una de las ciudades más contaminadas del mundo durante varios días en abril, cuando el gobierno advirtió a las personas que se quedaran en interiores.

El cambio a más vehículos eléctricos es crucial, dijo Dixit, el activista ambiental.

“Lo necesitamos urgentemente por el bien de nuestra salud y de la salud de nuestra economía, la salud de las personas y nuestros pulmones, así como de la salud nacional,” dijo.

El escritor de AP Sibi Arasu contribuyó a este informe desde Bangalore, India.”