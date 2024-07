Auge de Le Pen muestra la magnitud de la polarización.

Manifestantes participan en una manifestación contra la extrema derecha después del anuncio de los resultados de la primera vuelta de las elecciones parlamentarias francesas en la Place de la République en París el 30 de junio de 2024.

“Tenemos miedo de lo que podría pasar”, dijo Amel, de 34 años, a CNBC antes de la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia este fin de semana.

La votación está siendo observada de cerca por todos los sectores de la sociedad francesa para ver si el partido nacionalista y antiinmigración Rassemblement National (RN) continúa construyendo sobre su victoria inicial en la primera vuelta de la votación, o si los partidos de centro e izquierda han podido frustrar las posibilidades del partido de entrar en el gobierno.

“Es un momento muy, muy tenso. Y es la primera vez que la extrema derecha está ganando en la primera vuelta. Así que es realmente importante”, agregó Amel, una terapeuta que dijo que votará por la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular.

“Estamos muy ansiosos y estamos tratando de que todos voten, tratando de decirle a la gente que no vota que vaya a votar, y tratar de convencer a las personas que votan por la extrema derecha de que no son una buena respuesta a los problemas de Francia”.

El RN de extrema derecha de Francia rechaza la etiqueta de “extremista”, diciendo que defiende los valores, la cultura y los ciudadanos franceses en un momento en que muchos están hartos del establishment político de Francia que ha sido liderado por el presidente Emmanuel Macron desde 2017.

Pero los oponentes y críticos del RN advierten que Francia está al borde de una catástrofe política si un partido abiertamente antiinmigración, nacionalista y euroescéptico gana una mayoría en estas elecciones anticipadas convocadas por Macron después de que su partido perdiera fuertemente contra la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo en junio. El primer ministro Gabriel Attal ha dicho que los votantes franceses tienen ahora un “deber moral” de frenar el avance del partido.

Para votantes jóvenes de izquierda como Amel, el aumento en las encuestas del RN, y el hecho de que ganara la mayoría de votos en la primera vuelta de las elecciones del fin de semana pasado, son desarrollos preocupantes que los hacen temer por la cohesión societal de Francia.

“Estoy preocupada por el futuro del país. Creo que está empeorando cada vez más”, dijo Amel, que prefirió dar solo su nombre debido a la naturaleza sensible de la situación. “Va a ser como una especie de guerra civil. Espero que no llegue a eso, pero la gente simplemente no se mezclará más y tendrá miedo los unos de los otros. Y eso es muy aterrador”.

Las elecciones anticipadas han puesto de relieve la polarización política del país a medida que las encuestas previas a la segunda vuelta de votación el domingo implican una nación profundamente dividida.

La primera vuelta de las elecciones resultó en que el RN de extrema derecha ganara el 33% de los votos, con el Nuevo Frente Popular de izquierda (NFP) obteniendo el 28% y la coalición de partidos que apoyan a Macron (Ensemble) ganando el 20% de los votos.

Desde los resultados de la primera votación, los partidos de centro-derecha e izquierda se han esforzado al máximo para evitar el avance del RN en la segunda votación, con el objetivo de impedir una mayoría parlamentaria para el partido a toda costa. Uniéndose en un llamado “Frente Republicano”, los partidos centristas e izquierdistas han retirado candidatos en muchas circunscripciones donde uno de sus candidatos tenía más opciones de vencer al RN.

Al ofrecer a los votantes una elección más clara y menos opciones, el frente antiextrema derecha espera que el electorado vote por el candidato no-RN. Aún está por verse si funcionará y los analistas señalan que los votantes franceses podrían no tomar a bien que se les diga cómo votar o por quién votar.

Las elecciones son un ‘desastre’

El resultado final del domingo por la noche —el resultado de unas elecciones anticipadas que Macron no necesitaba convocar— mostrará lo difícil que podría ser encontrar un consenso en la política y el gobierno nacionales en el futuro.

También es incierto cómo reaccionará la nación ante el resultado. Francia no es ajena a los disturbios civiles, dado el amplio movimiento antigubernamental de los “Chalecos Amarillos” en años recientes, y las protestas callejeras desde la primera vuelta de votación el 30 de junio.

Según informes, el Ministerio del Interior de Francia parece estar preparándose para más problemas después de la votación del domingo, listo para desplegar alrededor de 30,000 agentes en toda Francia el domingo por la noche debido a los temores de violencia después del cierre de las urnas. Se reporta que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que 5,000 policías estarían de guardia en París y sus alrededores para “garantizar que la extrema derecha y la extrema izquierda no se aprovechen de la situación para causar disturbios”.

La fuerza policial de Francia ha sido acusada en ocasiones de ser contundente con los manifestantes durante períodos anteriores de disturbios, disparando cañones de agua y gas lacrimógeno a los manifestantes de los “chalecos amarillos” en 2019.

Un miembro de la gendarmería, la fuerza militar de Francia a cargo de la aplicación de la ley y el orden público, dijo a CNBC que las “elecciones francesas son un desastre” y que “la división pública rara vez ha sido tan flagrante en Francia”.

“Las opiniones de las personas se vuelven cada vez más divididas y esto se siente en la vida cotidiana”, dijo el gendarme, que pidió permanecer en el anonimato debido a la naturaleza de su trabajo.

“Estoy preocupado por el futuro del país, porque somos demasiado generosos con personas que no están dispuestas a integrarse y contribuir a nuestra sociedad, esto no puede durar”

El oficial de policía dijo que esperaba disturbios civiles después de la votación, sea cual fuera el partido que obtuviera más votos.

“Habrá disturbios civiles ocurra lo que ocurra, esto es Francia y la gente expresa lo que piensa”.

Posibles disturbios civiles

Los expertos políticos concuerdan en que el clima febril actual de la política francesa y la antagonismo entre los principales grupos de votantes son ingredientes para más disturbios civiles.

“Aquí tienes todos los ingredientes para una escena política súper polarizada y eso, por supuesto, se traduce en toda la sociedad”, dijo Philippe Marlière, profesor de política francesa y europea en University College London, a CNBC.

“Si solo el 33-34% de las personas votan por la extrema derecha, significa que el resto está en guardia contra eso, o completamente opuesto, por lo que eso se traducirá en todos los niveles de la política —política institucional, política de partidos, la Asamblea Nacional, pero también en la sociedad. Tendremos una sociedad muy polarizada en la que los jóvenes, las minorías étnicas, las mujeres y en particular las feministas estarán muy preocupados”, dijo.

Marlière no descarta la posibilidad de violencia en las calles si un partido de extrema derecha es elegido para el gobierno. “Todavía no estamos allí. Pero si hay políticas muy impopulares, muy antagonistas y muy hostiles hacia algunos grupos, habrá manifestaciones a una escala en la que tendrás disturbios en la calle”, dijo.

Entidad desconocida

Al igual que otros partidos de extrema derecha en Europa, el Rassemblement National ha aprovechado las inseguridades de los votantes sobre la delincuencia, la inmigración, la identidad nacional y la inseguridad económica. El líder de 28 años del RN, Jordan Bardella, ha dicho a los votantes que “restaurará el orden”, frenará la inmigración y abordará la delincuencia, pero tanto él como la figura principal del partido, Marine Le Pen, han retrocedido en algunas de sus promesas y retórica más estridentes, retrocediendo en la idea de sacar a Francia de la OTAN, por ejemplo, y moderando la postura tradicionalmente pro-rusa del partido.

Bardella dijo que aún apoyaría el envío de armas a Ucrania, pero no el despliegue de tropas terrestres, como sugirió Macron como una posibilidad.

Es incierto cuántas de las políticas del Rassemblement National se implementarían incluso si el partido llegara al gobierno. El “Frente Republicano” también parece estar confiado antes de la segunda vuelta de votación en que su estrategia para dañar la cuota de votos del RN está funcionando.

Una encuesta de opinión publicada por Ifop el 3 de julio sugirió que los votantes podrían tender hacia un candidato centrista pro-Macron o de izquierda en lugar del candidato del RN si esa es la elección que se les presenta en la papeleta el domingo. Sin embargo, si la elección fuera entre un candidato de extrema izquierda y de extrema derecha, la imagen fue más matizada, mostrando un voto dividido.

Los analistas predicen que es menos probable que el RN pueda lograr una mayoría absoluta de 289 escaños en la Asamblea Nacional de 577 escaños, pero es probable que aún reúna la mayoría de votos, creando un escenario de parlamento dividido y un dolor de cabeza para Macron y una incertidumbre para la perspectiva política y económica de Francia.

“El panorama político está en caos y realmente no puede funcionar más, al menos no bajo las reglas antiguas”, dijo el analista de Ipsos Mathieu Doiret a CNBC el jueves.

“Nos encontramos en una situación muy alejada de nuestras tradiciones y hábitos políticos, que es muy difícil adaptarnos a esta nueva situación para todos los interesados”.