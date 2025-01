Auditor francés recomienda a EDF retrasar la decisión de inversión en Sizewell del Reino Unido.

Desbloquee la Digestión del Editor de forma gratuita

El auditor del estado francés ha dicho que la compañía nuclear francesa EDF no debería tomar una decisión de inversión final en el proyecto del reactor Sizewell C en el Reino Unido hasta que haya reducido su exposición en Hinkley Point C.

En un informe publicado el martes, la Cour des Comptes de Francia también dijo que EDF debería asegurarse de que cualquier proyecto internacional genere “ganancias cuantificadas” y no debe retrasar el programa de nuevos proyectos nucleares en Francia.

Los comentarios de los auditores no están relacionados con la información de Financial Times que indica que el costo de construcción del proyecto Sizewell C en Suffolk probablemente alcance los £40 mil millones, el doble de la estimación en 2020. Retrasar una decisión de inversión final de EDF podría retrasar aún más el proyecto y aumentar los costos.

Preguntado sobre el informe del FT, un portavoz de la Cour de Comptes dijo que, dadas las sobrecostos en otros proyectos similares, este aumento parecía “lógico”.