AT&T dice que no llevará el Pixel 9 Pro Fold de Google

¿Buscas el nuevo Pixel 9 Pro Fold de Google? No lo encontrarás en AT&T. El operador ha confirmado a CNET que no ofrecerá el nuevo Pixel Fold de Google a sus clientes.

La decisión sería un golpe para las ambiciones de dispositivos de Google, ya que le resultaría más difícil llegar a millones de clientes de AT&T. En sus ganancias del segundo trimestre del mes pasado, el operador reveló que tenía casi 72 millones de usuarios de teléfonos pospagos.

Si bien la compra de dispositivos desbloqueados y directamente de los fabricantes es común en otros países, muchos clientes en EE. UU. aún compran nuevos dispositivos directamente a los operadores para aprovechar las ofertas de actualización y promociones agresivas.

AT&T vendió el Pixel Fold original del año pasado y aún planea vender gran parte de la nueva línea de Google, incluyendo el Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL y el Pixel Watch 3. Tendrá ofertas para aquellos que buscan actualizar a uno de esos teléfonos.

CNET se ha comunicado con AT&T para obtener detalles adicionales, incluido si certificará los Pixel 9 Pro Fold desbloqueados para ser utilizados en su red.

La secuela del Pixel Fold del año pasado, el nuevo Pixel 9 Pro Fold adopta muchas características encontradas en la serie Pixel 9 de Google y parece ser una mejora notable. Cuenta con el último procesador Tensor G4 de la compañía con 16GB de RAM y puede aprovechar las nuevas características centradas en la inteligencia artificial de Google. También pesa una onza menos que el dispositivo original mientras exhibe una pantalla de cubierta frontal más grande (ahora de 6.3 pulgadas) y una pantalla interna más grande (ahora de 8 pulgadas).

Mientras que AT&T se queda afuera en esta ocasión, otros operadores como Verizon y T-Mobile, estarán vendiendo el nuevo plegable de Google. El dispositivo saldrá a la venta el 4 de septiembre y comenzará en $1,799.

Mira esto: Primera vista: El Pixel 9 Pro Fold recibe mejoras significativas

Especificaciones del Google Pixel Pro 9 Fold frente al Google Pixel Fold

Google Pixel 9 Pro FoldGoogle Pixel FoldTamaño, tecnología, resolución y velocidad de actualización de la pantalla de la cubierta 6.3 pulgadas OLED; 2,424 x 1,080 píxeles; 60-120 Hz de velocidad de actualización variable5.8 pulgadas; 2,092 x 1,080 píxeles; 60-120 Hz de velocidad de actualización variableTamaño, tecnología, resolución y velocidad de actualización de la pantalla interna 8 pulgadas OLED; 2,152 x 2,076 píxeles, 1-120 Hz de velocidad de actualización variable (LTPO)7.6 pulgadas OLED; 2,208 x 1,840 píxeles; 60-120 Hz de velocidad de actualización variableDensidad de píxeles Cubierta: 422 ppp; Interna: 373 pppCubierta: 408 ppp; Interna: 380 pppDimensiones (pulgadas) Abierto: 6.1 x 5.9 x 0.2 pulgadas; Cerrado: 6.1 x 3 x 0.4 pulgadasAbierto: 5.5 x 6.2 x 0.2 pulgadas; Cerrado: 5.5 x 3.1 x 0.5 pulgadasDimensiones (milímetros) Abierto: 155 x 150 x 5.1 mm; Cerrado: 155 x 76.2 x 10.16 mmAbierto: 139.7 x 158.7 x 5.8 mm; Cerrado: 139.7 x 79.5 x 12.1 mmPeso (gramos, onzas) 257g (9.1 oz)283g (9.98 oz)Software móvil Android 14Android 13Cámaras 48 megapíxeles (gran angular), 10.5 megapíxeles (ultra gran angular), 10.8 megapíxeles (telefoto 5x)48 megapíxeles (gran angular), 10.8 megapíxeles (ultra gran angular), 10.8 megapíxeles (telefoto 5x)Cámara interna de la pantalla 10 megapíxeles (pantalla interna); 10 megapíxeles (pantalla de la cubierta) 8 megapíxeles (pantalla interna); 9.5 megapíxeles (pantalla de la cubierta) Grabación de video 4K4KProcesador Tensor G4Tensor G2RAM/almacenamiento 16GB + 256GB, 512GB12GB + 256GB, 512GBAlmacenamiento ampliable NingunoNingunoBatería 4,650 mAh4,821 mAhSensor de huellas dactilares LateralLateralConector USB-CUSB-CPuerto de auriculares NingunoNingunoCaracterísticas especiales Clasificación IPX8, 7 años de actualizaciones del sistema operativo, seguridad y Pixel Drop, SOS satelital, Wi-Fi 7, chip de banda ultra ancha, vidrio Gorilla Glass Victus 2 en la cubierta y la parte trasera, brillo de la pantalla de cubierta de 2,700 nits, brillo de la pantalla interna de 2,700 nits, carga rápida por cable de 45W (cargador no incluido), certificación Qi, VPN gratuita de Google, Super Res Zoom, Add Me, Face Unblur, Made You Look, Magic Editor, Magic Eraser, Best Take, Video Boost, 5G (mmw/Sub6), clasificación IPX8, zoom óptico 5x, doble SIM, duración estimada de la batería de 24-33 horas, soporte de carga inalámbrica de 7.5WPrecio en EE. UU. comienza en $1,799 (256GB)$1,799 (256GB)Precio en el Reino Unido comienza en Se convierte a £1,410 (256GB)£1,749 (256GB)Precio en Australia comienza en Se convierte a AU$2,770 (256GB)Se convierte a AU$3,340 (256GB)