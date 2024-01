AT&T cambia el nombre de sus planes ilimitados, aumenta los límites de datos de hotspot y sube los precios AT&T renombra sus planes ilimitados, aumenta los límites de datos de hotspot y sube los precios

AT&T está aumentando los precios de sus planes de datos ilimitados tanto para nuevos clientes como para los existentes. La compañía dice que los clientes verán un aumento de precio de 99 centavos al mes a partir de marzo.

Por otro lado, sin embargo, AT&T también está aumentando la cantidad de datos de hotspot que los clientes pueden usar cada mes.

AT&T planea aumentar los precios

Según lo reportado por primera vez por CNET, los aumentos de precios están programados para entrar en vigencia para los clientes existentes el 5 de marzo. Los cambios se producen en medio de una rebranding de los planes de AT&T. El plan ilimitado base se está rebrandando como el plan “Unlimited Starter SL” y la cantidad de datos de hotspot está aumentando de 3 GB a 5 GB por mes.

El plan intermedio se está renombrando “Unlimited Extra” y su asignación de hotspot aumentará de 15GB a 30GB por mes. Finalmente, el plan de nivel superior ahora se referirá como el plan “Unlimited Premium PL”, con un aumento en el uso de datos de hotspot de 50GB a 60GB por mes.

Nuevamente, estos planes también se están volviendo más costosos, ya que AT&T está subiendo los precios en 99 centavos por línea.

Además de los cambios en los planes ilimitados, AT&T está aumentando el precio de su plan “Value Plus” más barato en 99 centavos y cambiándolo al plan “Value Plus VL”. No hay asignación de datos de hotspot en este plan, pero AT&T “ahora permite tener hasta 10 líneas, mientras que antes limitaba este plan a una sola línea”.

En un comunicado a CNET, AT&T explicó su razonamiento para estos aumentos de precios y también señaló que esta es la primera vez que los precios han cambiado en estos planes desde que se introdujeron en 2020:

Estamos trayendo nuevos beneficios y valor agregado a nuestros mejores planes ilimitados. Esto incluye un aumento en los datos de hotspot, duplicando en Unlimited Extra EL, y agregando roaming en la República Dominicana en Unlimited Premium PL. También estamos llevando nuestro plan Value Plus, ahora Value Plus VL, de 1 a 10 líneas, incluyendo dispositivos conectados. Los clientes en nuestros planes actuales Unlimited Starter, Extra, Premium y Value Plus recibirán los beneficios adicionales a partir de marzo.

Los clientes existentes serán notificados de estos cambios en los próximos días y tendrán varias semanas antes de la fecha efectiva para actualizar su plan o hacer otros cambios si desean.

Para los clientes que aún estén en los planes ilimitados heredados de AT&T, no hay cambios de precio de los que preocuparse. Esos planes vieron sus propios aumentos de precio el verano pasado.

Sigue a Chance: Threads, Twitter, Instagram y Mastodon.

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.