Ateo nigeriano liberado de prisión, pero teme por su vida.

Un prominente ateo nigeriano, que acaba de ser liberado después de cumplir más de cuatro años en prisión por blasfemia, ahora está viviendo en una casa segura ya que su equipo legal teme por su vida. “La preocupación por mi seguridad siempre está presente”, dijo a la BBC en una entrevista exclusiva mientras disfrutaba de su primera comida como hombre libre. Nigeria es una sociedad profundamente religiosa y aquellos que puedan ser vistos como haber insultado a una religión – ya sea el Islam o el cristianismo – enfrentan el ser rechazados y discriminados. La blasfemia es un delito bajo la ley islámica – Sharia – que opera junto con la ley secular en 12 estados del norte. También es un delito bajo la ley penal de Nigeria. Bala, que renunció al Islam en 2014, dijo que hubo momentos durante su encarcelamiento en los que sintió que “puede que no saliera con vida”. Le temía a los guardias o a los compañeros de celda en la primera prisión en la que estuvo, en Kano, que es una ciudad mayoritariamente musulmana. “La libertad está aquí, pero también hay una amenaza subyacente que ahora debo enfrentar”, dijo. “Todos esos años, esas amenazas, tal vez están ahí afuera”. Podría haber estado dentro por mucho más tiempo si no fuera por un juez de apelaciones que redujo la sentencia inicial de 24 años el año pasado, calificándola de “excesiva”. Salir de la cárcel en la capital, Abuja, Bala lucía cansado pero alegre vestido con una camiseta blanca, pantalones cortos kaki y chanclas. Salió con su abogado sonriente a su lado. “Todo es nuevo para mí. Todo es nuevo”, dijo mientras disfrutaba de su libertad recién encontrada. Bala, un crítico religioso franco, fue arrestado después de que un grupo de abogados presentara una queja ante la policía por la publicación en redes sociales. Pasó dos años en prisión esperando juicio antes de ser condenado en 2022. En ese momento, la confesión de culpa de Bala desconcertó a muchos, incluso a su equipo legal, pero él se mantuvo firme en su decisión, diciendo que alivió la presión sobre aquellos que lo apoyaron, incluidos sus abogados, amigos y familiares. “Creo que lo que hice salvó no solo mi vida, sino a la gente de Kano”, dijo. “Especialmente aquellos que estaban vinculados a mi caso, porque también son un objetivo”. Su condena fue ampliamente condenada por grupos internacionales de derechos y desató un debate sobre la libertad de expresión en Nigeria. Su detención también envió ondas de choque a través de las pequeñas comunidades ateas y humanistas de Nigeria, y su liberación ha sido un alivio para muchos, pero aún hay preocupaciones. “Gracias y no gracias”, dijo Leo Igwe, el fundador de la Asociación Humanista de Nigeria. “Gracias por estar afuera, gracias por ser un hombre libre. Pero no gracias, porque hay una mancha en él como si hubiera cometido un crimen. Para nosotros en la Asociación Humanista, no cometió ningún crimen”. Respecto a Bala, está ansioso por recuperar el tiempo perdido, incluyendo conocer a su joven hijo que tenía apenas seis semanas cuando fue encarcelado. Pero dijo que no tiene arrepentimientos. “Mi activismo, mis publicaciones en redes sociales, siempre supe que lo peor podría pasar. Cuando decidí salir, sabía que podía ser asesinado. Conocía los peligros, y aún así decidí hacerlo”.