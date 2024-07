Ataques israelíes matan a más de 20 y alcanzan otro edificio de la ONU en Gaza.

Dos ataques israelíes mataron a más de 20 personas en la Franja de Gaza el martes, incluyendo en una escuela de las Naciones Unidas convertida en refugio, según funcionarios de salud locales, lo último en una serie de bombardeos recientes que han golpeado edificios de la ONU en el enclave. Los paramédicos encontraron al menos cinco cuerpos y ocho personas heridas en la antigua escuela en Gaza central, según la Sociedad de la Media Luna Roja de Palestina, un servicio médico de emergencia. El edificio, en Nuseirat, se estaba utilizando para albergar a personas desplazadas por la guerra israelí-hamas. El ejército israelí dijo que estaba atacando a militantes que operaban dentro del edificio. Hamas, dijo, “viola sistemáticamente el derecho internacional, explotando estructuras civiles y a la población como escudos humanos”. Fue el sexto antiguo complejo escolar de la ONU en ser alcanzado en 10 días, según la principal agencia de las Naciones Unidas que ayuda a los refugiados palestinos en la zona, UNRWA. El martes pasado, al menos 27 personas murieron en un ataque aéreo israelí cerca de la entrada a una escuela convertida en refugio en las afueras de Khan Younis, en el sur de Gaza, según las autoridades de salud locales. Unas 17 personas murieron en un ataque israelí separado el martes en Al-Mawasi, una zona costera al oeste de Khan Younis que el ejército israelí ha designado como una zona “más segura”, dijo el Ministerio de Salud de Gaza. El ejército israelí dijo que sus aviones habían estado apuntando a un comandante de la Yihad Islámica en Khan Younis, pero no dijo si el ataque había caído en la zona designada. Dijo que estaba investigando informes de que civiles habían resultado heridos en el ataque. En un comunicado, Hamas condenó los dos ataques israelíes, y llamó a los Estados Unidos “un socio” en ellos debido a su apoyo a Israel. Desde el ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre, la aviación israelí ha atacado 37,000 objetivos en Gaza, dijo el ejército el martes, ofreciendo un recuento de los ataques que han arrasado amplias zonas del enclave. Más de 38,000 personas han muerto en Gaza durante la campaña militar israelí, que ahora está en su décimo mes, según el Ministerio de Salud de Gaza. En un comunicado, el ejército israelí dijo que desde que comenzó la guerra, ha matado a aproximadamente la mitad del liderazgo de la ala militar de Hamas, las Brigadas Qassam. En total, dijo, alrededor de 14,000 militantes han sido asesinados o capturados. Las afirmaciones no pudieron ser confirmadas de forma independiente. Los críticos han acusado a Israel de etiquetar como miembro de Hamas a cualquier joven o adulto varón muerto en Gaza. Durante el fin de semana, las fuerzas israelíes bombardearon un área de Al-Mawasi con municiones pesadas en un intento de matar al líder de las Qassam, Mohammed Deif. Decenas de gazatíes murieron en el ataque, pero el destino del Sr. Deif seguía sin aclararse. En una reunión con dos altos funcionarios israelíes el lunes, el secretario de Estado, Antony J. Blinken, expresó “serias preocupaciones” sobre el número de muertos civiles en Gaza, según un portavoz del Departamento de Estado. “Hemos visto que el número de víctimas civiles ha bajado desde los puntos más altos del conflicto”, dijo el portavoz, Matthew Miller. “Pero siguen siendo inaceptablemente altas. Seguimos viendo que demasiados civiles mueren en este conflicto.” Los críticos de la administración Biden han dicho que socava tales declaraciones de preocupación al continuar suministrando armas a Israel. La semana pasada, negociadores israelíes encabezados por el jefe del Mossad, la agencia de inteligencia, viajaron a Qatar para reuniones sobre un posible alto el fuego. Tanto Israel como Hamas han aceptado un marco acordado por Estados Unidos, Qatar y Egipto. Pero los funcionarios estadounidenses dicen que no creen que se llegue a un acuerdo final hasta después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visite Washington la próxima semana. Netanyahu dijo el martes que no aceptaría ningún acuerdo que no requiriera que Hamas cediera el control de Gaza. “Hamas está sintiendo la presión”, dijo Netanyahu. “La están sintiendo porque los estamos atacando, eliminando a sus comandantes senior y a miles de terroristas”. El director de la C.I.A., William J. Burns, dijo en una reunión a puerta cerrada el sábado que el líder máximo de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, estaba bajo una mayor presión de sus comandantes militares para aceptar un alto el fuego y la liberación de rehenes capturados el 7 de octubre, según una persona informada sobre sus declaraciones. Burns dijo que la presión interna sobre Sinwar se había ido acumulando en las últimas dos semanas, a medida que los comandantes de Hamas y los palestinos comunes se cansan de la guerra. Se cree que Sinwar se está escondiendo en túneles bajo Khan Younis. La C.I.A. se negó a discutir los comentarios de Burns, que fueron reportados previamente por CNN y se hicieron en una conferencia anual de líderes empresariales celebrada en Sun Valley, Idaho, por Allen & Company, un banco de inversión. Esta semana, Israel también llevó a cabo lo que parecía ser un ataque con drones en Siria, cerca de la frontera con Líbano, que mató a un empresario que había ayudado a financiar grupos militantes sirios, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un monitor de la guerra con sede en el Reino Unido. El empresario, Baraa’ al-Qaterjy, iba en coche entre Beirut y Damasco cuando su vehículo fue alcanzado, dijo el observatorio. Nader Ibrahim contribuyó a la noticia.