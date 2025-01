Ataques israelíes matan a decenas de gazatíes después de que se anuncia acuerdo de tregua, dicen autoridades.

Desde que el acuerdo de alto al fuego entre Hamas e Israel fue anunciado el miércoles, han continuado los ataques aéreos israelíes en toda la Franja de Gaza, especialmente en el norte, dijeron funcionarios de emergencia en el territorio el viernes por la mañana.

Defensa Civil Palestina, una organización de servicios de emergencia, dijo que más de dos docenas de niños se encontraban entre los fallecidos, y que más de 200 personas resultaron heridas en todo el territorio. El mayor número de muertes fue en la Ciudad de Gaza, donde más de 80 palestinos habían sido asesinados, según Defensa Civil.

Las cifras del grupo no pudieron confirmarse de forma independiente. El ejército israelí no comentó de inmediato.

Wafa, la agencia de noticias oficial de la Autoridad Palestina, dijo que aviones de guerra israelíes habían bombardeado viviendas en el noreste de la Ciudad de Gaza, causando muertes y heridas. Equipo de rescate y ambulancias no pudieron llegar al área para recuperar los cuerpos, dijo Wafa.

Ahmad al-Mashharwi, quien se ha refugiado con más de una docena de miembros de su familia en una casa alquilada en la Ciudad de Gaza, describió los ataques como implacables.

“El alto al fuego se siente sin sentido”, dijo en una entrevista telefónica. “La artillería y los ataques aéreos continúan a nuestro alrededor, especialmente en el norte de Gaza.”

El alto al fuego, si entra en vigencia, se supone que allanará el camino para que más ayuda humanitaria llegue a Gaza. El Sr. al-Mashharwi dijo que las condiciones en el norte de Gaza eran terribles, con precios disparándose e incluso escasez de los bienes más básicos.

“No podemos pagar comida o agua potable, y mis hijos pasan hambre”, dijo. “Nos han despojado de todo, no hay seguridad, no hay recursos, nada que nos ayude a sobrevivir.”