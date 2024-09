Ataques israelíes en objetivos libaneses mientras el jefe de Hizbollah advierte que se han cruzado “líneas rojas”

“

Israel atacó objetivos a lo largo de la frontera sur del Líbano el jueves mientras el líder del grupo militante Hizbollah afirmaba que el estado judío había cruzado “todas las líneas rojas” con las detonaciones masivas de dispositivos de comunicación de esta semana.

Hizbollah ha culpado a Israel de las explosiones de pagers y walkie-talkies en todo el Líbano, que mataron a 32 personas e hirieron a miles, Muchos de los dispositivos pertenecían a miembros del grupo libanés, con los ataques infligiendo un duro golpe a Hizbollah y generando temores de una guerra a gran escala.

“No hay duda de que hemos sido objeto de un gran golpe de seguridad y militar sin precedentes en la historia de la resistencia y sin precedentes en la historia de Líbano”, dijo el líder de Hizbollah, Hassan Nasrallah, en un discurso televisado.

Nasrallah dijo: “El martes, Israel explotó miles de pagers al mismo tiempo; cruzaron todas las líneas rojas”. Dijo que algunas de las explosiones ocurrieron en “hospitales, farmacias, mercados, tiendas, hogares, automóviles, calles donde hay muchos civiles, mujeres y niños”.

En un discurso sobrio, Nasrallah dijo poco para tranquilizar a un público libanés que ha sido aterrorizado por las detonaciones de esta semana, lo que provocó que los residentes en pánico en todo el país abandonaran sus dispositivos electrónicos.

Dijo que Hizbollah estaba investigando cómo se llevaron a cabo los bombardeos y prometió retribución contra Israel, diciendo que la “agresión mayor y sin precedentes . . . sería respondida con un severo ajuste de cuentas y un castigo justo”.

En un esfuerzo por tranquilizar a su aliado libanés, Irán envió un mensaje a Nasrallah, advirtiendo que Israel recibiría pronto “una respuesta decisiva del frente de la resistencia”.

El mayor general Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, escribió que los últimos ataques de Israel “no llegarían a ningún lado”, y que estaba “asediado” porque estaba “sometido a ataques diarios de la resistencia en el centro, norte, este y sur” tras la guerra en Gaza.

Se escucharon explosiones sónicas en la capital libanesa, Beirut, haciendo temblar ventanas y edificios, mientras Nasrallah hablaba por primera vez desde las detonaciones de dispositivos.

Al mismo tiempo, el ejército de Israel dijo que estaba atacando objetivos de Hizbollah en Líbano, lo que los medios libaneses dijeron que abarcaba toda la extensión de la frontera entre los dos países.

Hizbollah dijo que también había atacado al menos cuatro objetivos en el norte de Israel el jueves por la tarde. El ejército de Israel dijo que dos de sus soldados murieron en el intercambio de disparos.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien declaró esta semana que la guerra estaba en una “nueva fase”, dijo el jueves por la noche que Hizbollah sentía que estaba “siendo perseguido” y dijo que la “secuencia de acciones militares” contra el grupo continuaría. Agregó: “Con el tiempo, Hizbollah pagará un precio cada vez mayor.”

En su discurso, Nasrallah agregó que “Israel tenía la intención de matar a 4,000 personas en un minuto cuando detonó los pagers porque había 4,000 pagers… eso no incluye cuántos transeúntes habrían sido asesinados también. Al día siguiente, también querían matar a miles más, [que tenían] walkie-talkies”.

El líder de Hizbollah describió los ataques como sin precedentes, diciendo que “podrían considerarse un crimen de guerra, o una declaración de guerra”, pero también minimizó la gravedad de su impacto, diciendo que la estructura y el mando de Hizbollah no se vieron gravemente afectados.

“Sí, recibimos un golpe grande y duro, pero también esta es la naturaleza de la guerra”, dijo Nasrallah. “Sabemos que nuestro enemigo tiene superioridad en el nivel tecnológico y nunca hemos dicho lo contrario”.

Después de las explosiones, el ejército libanés dijo que estaba detonando pagers y dispositivos de comunicación sospechosos, mientras que las autoridades libanesas han prohibido walkie-talkies y pagers en vuelos desde el aeropuerto de Beirut.

Humo se eleva en el sitio de un ataque aéreo israelí en la aldea de Khiam en el sur del Líbano © AFP/Getty Images

Hizbollah e Israel han estado intercambiando fuego cada vez más intenso durante casi un año desde el ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel que desencadenó la guerra en Gaza, con los militantes libaneses diciendo que estaban actuando en “solidaridad” con el grupo palestino.

La violencia ha sido en su mayoría contenida en la región fronteriza entre Israel y Líbano, pero Israel dijo esta semana que el conflicto estaba pasando a una “nueva fase” ya que el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió hacer que el norte de Israel fuera lo suficientemente seguro para que las personas desplazadas puedan regresar.

Israel no ha comentado directamente sobre las explosiones de dispositivos electrónicos, pero el jueves dijo que su jefe de estado mayor, Herzi Halevi, había “completado la aprobación de planes para el escenario norte” que limita con Líbano.

Los temores han aumentado de que la guerra de desgaste entre los enemigos pueda estar escalando hacia un conflicto a gran escala.

Repitiendo sus pronunciamientos anteriores, Nasrallah dijo que a menos que se detuviera “la agresión contra el pueblo de Gaza”, nada permitiría a Israel devolver a sus residentes desplazados al norte, ya sea una escalada militar, asesinatos o una guerra a gran escala.

Israel había enviado un mensaje a través de canales oficiales y no oficiales, “amenazando que si no cerramos nuestro frente, tienen más en reserva para nosotros”, dijo. “Nosotros decimos a Netanyahu y Gallant: el frente libanés no se detendrá hasta que termine la guerra en Gaza.”

Reportaje adicional de Najmeh Bozorgmehr

