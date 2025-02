Ataques de drones impactan Ucrania mientras Zelensky advierte de la acumulación del ejército ruso

Rusia lanzó otra ola de ataques con drones a Ucrania durante la noche, informó la Fuerza Aérea Ucraniana el sábado, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky advirtió sobre una acumulación militar rusa.

De los 139 drones rusos desplegados, 67 fueron derribados, mientras que la ubicación de otros 71 se perdió, probablemente debido a sistemas de defensa electrónicos, dijo la fuerza aérea de Kiev.

Informes oficiales indican que un edificio residencial en la región de Sumy se incendió después de un ataque con drones, aunque aún no se han reportado víctimas.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que interceptó 36 drones ucranianos en las regiones de Volgogrado, Rostov, Belgorod y Krasnodar.

Las autoridades informaron que restos de drones cayendo dañaron múltiples casas y vehículos en la ciudad de Sloviansk-na-Kubani en la región de Krasnodar, mientras que una línea eléctrica fue golpeada en Belgorod, dejando varios pueblos sin electricidad.

Ucrania ha estado defendiéndose contra la invasión rusa durante casi tres años, confiando en el apoyo occidental. Como parte de su estrategia militar, Kiev también ha llevado a cabo ataques repetidos contra objetivos en territorio ruso.

Zelensky advierte sobre acumulación militar rusa

El presidente Zelensky ha acusado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de acumular fuerzas militares rusas para continuar la guerra contra Ucrania.

“Informes de inteligencia confirman que Rusia está formando nuevas divisiones y desarrollando nuevas instalaciones de producción militar,” Zelensky dijo en X.

“Su cooperación con Corea del Norte seguirá expandiéndose. Moscú también está difundiendo tecnologías de guerra modernas en la región, en particular tecnologías de drones,” agregó.

“Esto significa una cosa simple: Putin se está preparando no para negociaciones, no para la paz, sino para la continuación de la guerra, y no solo contra Ucrania,” afirmó Zelensky.

“Ahora están aumentando su ejército en más de cien mil soldados.”

Zelenksy dijo que cada país en Europa debe fortalecer su defensa.

No estaba claro a qué información sobre la acumulación de tropas rusas se refería Zelensky. Dijo que Ucrania estaba dispuesta a compartir sus hallazgos.

El contacto con los socios ya estaba teniendo lugar a través de canales de inteligencia, agregó.

Zelensky: Tropas norcoreanas regresan al frente

Anteriormente, Zelensky dijo que después de un “descanso forzado,” los soldados norcoreanos han reanudado la lucha junto a las fuerzas rusas en la región occidental rusa de Kursk.

Las tropas norcoreanas, que habían sido retiradas durante varios días por razones no divulgadas, ahora se han unido nuevamente a las fuerzas rusas en ataques renovados, declaró.

Según Zelensky, tanto las unidades rusas como las norcoreanas han sufrido bajas significativas. “Estamos hablando de cientos de soldados rusos y norcoreanos,” dijo.

La información no pudo ser verificada de forma independiente.

Según se informa, Pyongyang desplegó cerca de 12,000 tropas en Rusia en apoyo de su aliado en la guerra contra Ucrania.

Los analistas occidentales estiman que las fuerzas norcoreanas sufrieron grandes pérdidas en las batallas por Kursk, lo que obligó a su retirada temporal del frente.

No habrá nuevas elecciones en Ucrania hasta que termine la guerra

Ucrania no celebrará elecciones parlamentarias o presidenciales mientras el país siga bajo ataque de Rusia, afirmó el presidente del parlamento, Ruslan Stefanchuk.

En una entrevista publicada por la cadena de periódicos alemanes Funke Mediengruppe el viernes, argumentó que las elecciones no siempre son una “expresión de democracia,” citando a Rusia y Bielorrusia como ejemplos.

Zelensky sigue en el cargo bajo los términos de la ley marcial, que le permiten prolongar su presidencia hasta que se puedan celebrar elecciones normales.

Stefanchuk enfatizó que, según la constitución ucraniana, las elecciones no pueden tener lugar durante la ley marcial.

Argumentó que los soldados en la línea del frente deben tener derecho a votar para que las elecciones sean justas, y agregó que millones de ucranianos que viven actualmente en el extranjero o en territorios ocupados por Rusia también merecen la oportunidad de participar.

Además, señaló que los observadores internacionales de elecciones no podrían ingresar a Ucrania durante tiempos de guerra. “Cuando termine la ley marcial, habrá nuevas elecciones,” aseguró.