Ataques aéreos israelíes en Gaza matan a dos trabajadores humanitarios según Reuters

Por Nidal al-Mughrabi, Adam Makary y Menna AlaaElDin

EL CAIRO (Reuters) – Dos trabajadores humanitarios murieron en ataques aéreos israelíes en Gaza el sábado, con Israel diciendo que había matado a un militante que participó en los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 y que según ellos trabajaba para una organización benéfica con sede en Estados Unidos.

El primero era un miembro de World Central Kitchen, que fue alcanzado por un vehículo en Khan Younis en el sur de Gaza. El ejército israelí dijo que había participado en el ataque a Kibbutz Nir Oz en el sur de Israel y estaba bajo vigilancia, pero no ofreció ninguna evidencia.

Reuters no pudo verificar de forma independiente si participó en el ataque el año pasado.

La familia del hombre, Ahed Azmi Qdeih, afirmó que las acusaciones israelíes eran falsas y destinadas a justificar su asesinato ilegítimo. Dijeron que era un ingeniero que dedicó su vida al trabajo benéfico.

World Central Kitchen confirmó el ataque aéreo y dijo que no tenía conocimiento de que un empleado estuviera involucrado en el ataque del 7 de octubre de 2023.

“Estamos desolados de compartir que un vehículo que transportaba a compañeros de World Central Kitchen fue alcanzado por un ataque aéreo israelí en Gaza”, decía un comunicado publicado en X. “World Central Kitchen no tenía conocimiento de que algún individuo en el vehículo tuviera supuestos vínculos con el ataque de Hamas del 7 de octubre”.

El grupo benéfico dijo que pausaba sus operaciones en Gaza, añadiendo que estaba trabajando con información incompleta y estaba buscando urgentemente más detalles. La agencia oficial de noticias palestina WAFA informó que tres empleados de la organización benéfica murieron en el ataque, mientras que los médicos dijeron que un total de cinco personas murieron.

Hamas no hizo comentarios de inmediato.

Más tarde en el día, la agencia de ayuda internacional Save the Children también dijo en un comunicado que un miembro del personal de 39 años, a quien identificaron como Ahmad Faisal Isleem Al-Qadi, murió en un ataque aéreo en Khan Younis.

No estaba claro si los dos hombres murieron en el mismo ataque. Israel no ha comentado de inmediato sobre la declaración de Save the Children.

“No hay palabras lo suficientemente fuertes para expresar la tristeza y la indignación que sentimos por la pérdida de Ahmad en un ataque aéreo israelí. Era un miembro valioso de nuestro equipo y amado por todos los que lo conocieron”, dijo en el comunicado Inger Ashing, directora ejecutiva de Save the Children.

En otro ataque en Khan Younis, los médicos dijeron que al menos nueve palestinos murieron cuando un ataque aéreo israelí alcanzó un automóvil cerca de una multitud que recibía harina, un vehículo que era utilizado por personal de seguridad encargado de supervisar las entregas de ayuda en Gaza.

El ejército israelí dice que no apunta a civiles y acusa a Hamas de operar desde instalaciones civiles y de usar a la población de Gaza como escudos humanos, algo que el grupo niega.

Al menos 32 palestinos murieron en los ataques israelíes en todo el enclave durante la noche y hasta el sábado, según los médicos de Gaza, incluidos siete muertos en un ataque a una casa en el centro de la ciudad de Gaza, según funcionarios de Gaza.

NUEVOS ESFUERZOS DE CESE AL FUEGO

Mientras tanto, se esperaba que líderes de Hamas llegaran a El Cairo el sábado para conversaciones de cese al fuego con funcionarios egipcios, días después de que Israel y Hezbollah acordaran un alto el fuego en Líbano, informaron dos funcionarios del grupo a Reuters.

La visita es la primera desde que Estados Unidos anunciara a principios de esta semana que reactivaría los esfuerzos en colaboración con Qatar, Egipto y Turquía para negociar un cese al fuego en Gaza.

Se espera que la delegación de Hamas se reúna con funcionarios de seguridad egipcios para explorar formas de llegar a un acuerdo de cese al fuego con Israel que podría asegurar la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos.

El progreso hasta ahora ha sido limitado en una serie de conversaciones intermitentes a lo largo de meses.

Hamas busca un acuerdo que ponga fin a la guerra, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que la guerra terminará solo cuando Hamas sea erradicado.

La campaña militar de Israel en Gaza ha matado al menos a 44,382 personas y desplazado al menos una vez a casi toda la población del enclave, según funcionarios de Gaza. Vastas extensiones de Gaza yacen en ruinas.

El conflicto se desencadenó hace más de 13 meses cuando los militantes liderados por Hamas atacaron comunidades del sur de Israel, matando alrededor de 1,200 personas y secuestrando a más de 250 rehenes, según funcionarios israelíes.”