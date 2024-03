Ataque mortal en sala de conciertos de Moscú sacude la capital rusa y siembra dudas sobre la seguridad.

Conmocionados rusos llevaron flores y osos de peluche el sábado al salón de conciertos Crocus City en las afueras de Moscú para rendir homenaje a más de 100 personas que murieron en un ataque atroz reivindicado por el grupo Estado Islámico.

Los dolientes colgaron flores en las cercas y las apilaron en el suelo a poca distancia del salón de conciertos donde los pistoleros abrieron fuego contra la multitud y activaron explosivos que provocaron un gran incendio. En medio del dolor, los bomberos sacaron cuerpos de entre los escombros y trabajaron para apagar las llamas.

Videos compartidos en redes sociales mostraban velas y flores siendo colocadas en memoria de los muertos y heridos en monumentos de toda Rusia y en embajadas rusas en el extranjero.

El ataque ocurrió días después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, consolidara su poder asegurando un quinto mandato récord después de reprimir duramente las voces de la oposición durante una elección altamente coreografiada. El ataque fue el más mortífero en Rusia en años y dejó el salón de conciertos en ruinas.

El asalto sacudió los nervios en Moscú y trajo recuerdos de ataques similares que ocurrieron en los primeros años de la presidencia de Putin. A pesar de que el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad, Putin señaló a Ucrania como responsable, donde Rusia está librando una guerra que ya lleva tres años. No presentó pruebas de sus afirmaciones.

A medida que aumentaba el número de muertos y Putin ordenaba medidas de seguridad reforzadas en todo el país, algunos rusos tenían preguntas.

“Hay cámaras por todas partes que pueden rastrear a las personas de la oposición que van a una manifestación, y también son detenidas en el metro. Pero la seguridad básica no funcionó en un evento público,” dijo Ekaterina en Moscú, refiriéndose a la represión previa a las elecciones. Ella, al igual que otros rusos que hablaron con The Associated Press, se negó a dar su apellido por motivos de seguridad.

“¿Significa que las cámaras están dirigidas a personas que llevan un libro… pero puedes llevar una bomba o un Kalashnikov, y eso estará bien?” preguntó, refiriéndose a las imágenes en redes sociales que mostraban a los asaltantes en el salón de conciertos con armas automáticas.

La televisión estatal rusa se centró en las condolencias de líderes extranjeros y en la demostración de dolor en toda Rusia. Compartió imágenes de los sospechosos y mostró a funcionarios visitando hospitales y dirigiendo la operación de limpieza.

“Me desperté esta mañana y decidí que definitivamente tenía que venir aquí,” dijo un hombre llamado Mikhail a la AP cerca del salón de conciertos. “No hay palabras para semejante escoria… lo que hicieron es terrible.”

“No podía dejar de llorar,” dijo Elvira, agregando que se despertó el sábado y estaba “tan deprimida” por el aumento rápido del número de muertos.

Las agencias de noticias rusas mostraron a personas haciendo fila para donar sangre. Informaron que más de 3,000 personas ya habían donado para las víctimas del ataque.

A pesar de la cobertura completa, la televisión estatal carecía de información clave sobre el ataque, lo que llevó a algunos rusos prooccidentales a buscar detalles en otro lugar.

“Es ridículo porque sucedió en mi ciudad, y estaba pidiendo detalles a amigos que viven en el extranjero,” dijo Ekaterina.

Rusia no es ajena a los ataques masivos con un alto número de muertos.

Durante los primeros años de la década de 2000 y 2010, una serie de atentados suicidas y ataques se llevaron a cabo en Moscú, incluido el asedio al teatro Nord Ost en 2002, donde murieron 132 rehenes y 40 secuestradores chechenos después de una respuesta de rescate rusa mal ejecutada.

La mayoría de los ataques fueron llevados a cabo por separatistas islamistas del Cáucaso del Norte, pero en los últimos años, estos han cesado en gran medida. La relativa ausencia de tal violencia ha sumido a los rusos en una sensación de seguridad, incluso mientras el ejército del país lucha en Ucrania.

“Temo que podamos volver a los tiempos de las guerras chechenas,” dijo Mikhail Batsyn en el centro de Moscú, refiriéndose a los atentados con bombas en apartamentos que ocurrieron en ese momento. “Realmente quisiera que eso no ocurriera y que este acto de terror siga siendo un evento raro.”

El hecho de que las autoridades no pudieran detener a los pistoleros mientras hacían estragos en el salón de conciertos, que supuestamente contaba con medidas de seguridad, dejó a muchos rusos desconcertados.

En un grupo de chat en redes sociales para un vecindario al sur del salón de conciertos y centro comercial, los rusos discutían qué precauciones tomarían en los próximos días. Varios sugirieron que dejarían de visitar temporalmente centros comerciales y lugares concurridos.

“Ya no quiero ir a ningún lugar con mucha gente,” dijo Ekaterina, agregando que había cancelado planes para ir al teatro el sábado.

Putin calificó el ataque como “un acto terrorista sangriento y bárbaro” y pidió que “nuestros camaradas en el frente y todos los ciudadanos del país” se unieran en su secuela.

En una alocución nacional, alegó que las autoridades ucranianas intentaron crear una “ventana” para que los sospechosos escaparan al otro lado de la frontera.

“Algunos de mis amigos creen en la idea de la interferencia ucraniana, pero no puedo imaginar que eso pueda ser verdad,” dijo Elvira y varios otros rusos que hablaron con AP.

En cambio, cuestionaron por qué el ataque no fue frustrado por los servicios de seguridad rusos.

“¿Por qué dicen que hubo advertencias de los servicios de seguridad extranjeros, pero nuestros servicios estaban completamente indiferentes?” preguntó una mujer en Moscú llamada Olga, refiriéndose a informes de que los gobiernos occidentales habían advertido a las autoridades rusas que se estaba planeando un ataque. “¿Cómo puede suceder esto en 2024?”