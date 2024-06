Ataque israelí mata al director de Servicios de Ambulancias, dicen funcionarios de Gaza.

Un alto funcionario encargado de coordinar los movimientos de ambulancias en Gaza fue asesinado por un ataque israelí, informó el ministerio de salud en la enclave en una declaración el lunes. El funcionario, Hani al-Jafarawi, director de servicios de ambulancias y emergencias en Gaza, fue asesinado en un ataque a una clínica de salud en la ciudad de Gaza, dijo el ministerio. El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Dijo más temprano el lunes que mató a un hombre llamado Muhammad Salah, a quien llamó operativo de Hamas, en la ciudad de Gaza el domingo por la noche. No estaba claro si los dos hombres fueron asesinados en el mismo ataque. Cientos de trabajadores de salud en Gaza han sido asesinados por la campaña de bombardeos pulverizantes de Israel o han quedado atrapados en medio de combates terrestres entre el ejército israelí y Hamas, según el ministerio. En una entrevista, Yousef Abu al-Rish, subministro del ministerio de salud, dijo que el Sr. Jafarawi se trasladó a una clínica en la ciudad de Gaza hace meses después de que un ataque israelí dejara en ruinas el Hospital Al-Shifa, su base de operaciones anterior. El Sr. Abu al-Rish, el funcionario más alto del ministerio de salud en Gaza, dijo que el Sr. Jafarawi coordinaba el traslado de personas heridas del campo a hospitales, así como entre hospitales. Había sido responsable de hacer ese trabajo en toda Gaza, pero después de que las fuerzas israelíes dividieran la enclave por la mitad, se enfocó en la parte norte del territorio. El Sr. Abu al-Rish dijo que se nombraría un reemplazo, pero predijo que la persona no tendría la misma experiencia y contactos. El lunes, el ejército israelí dijo que la Fuerza Aérea había matado al Sr. Salah, el militante de Hamas, en la ciudad de Gaza. Dijo que era “parte de un proyecto para desarrollar armas estratégicas para la organización terrorista de Hamas”. Israel ha acusado repetidamente a Hamas de explotar los terrenos hospitalarios y otra infraestructura civil para fines militares. El grupo militante ha negado la acusación, incluso aunque en noviembre el ejército israelí reveló un túnel de piedra y concreto debajo de Al-Shifa. En ese momento, el ministerio de salud dijo que el ataque militar dejó fuera de servicio al hospital.