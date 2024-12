Ataque israelí mata a más de 20, dice hospital de Gaza.

Una ocupacion de Israel en el norte de la Franja de Gaza mató a 21 personas el miércoles, y se cree que hay más cuerpos bajo los escombros, dijeron los empleados del Hospital Kamal Adwan. Testigos palestinos informaron que un edificio residencial de cuatro pisos en Beit Lahia cerca del hospital había sido alcanzado. El ejército israelí no hizo comentarios inicialmente. Dice que Hamas está tratando de reorganizarse en las secciones norte y central de la franja costera. Según las autoridades palestinas, más de 44,700 personas han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra de Gaza. No se hace distinción en estas cifras entre civiles y combatientes. El ejército israelí ha enfatizado repetidamente que toma medidas para reducir el riesgo para los civiles. Israel informa sobre la muerte de dos combatientes de Hamas el 7 de octubre. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron el miércoles que habían matado a dos milicianos de Hamas que participaron en la masacre del 7 de octubre en Israel. Uno de ellos lideró un ataque contra un puesto militar israelí cerca de la frontera con la Franja de Gaza, en el que murieron 14 soldados israelíes. Dijo que el hombre, que fue asesinado en un antiguo edificio escolar en la Ciudad de Gaza, también atacó a las tropas israelíes en la Franja de Gaza durante la guerra posterior. En un ataque separado en Jabalia, el ejército también mató al jefe de la unidad de parapente de Hamas, que dirigió el avance de la milicia en territorio israelí el 7 de octubre desde el aire, durante el cual algunos combatientes ingresaron a Israel en parapente. Las FDI no dijeron exactamente cuándo murieron los dos hombres. Cuatro cohetes disparados desde la Franja de Gaza a Israel. Militantes palestinos en la Franja de Gaza dispararon cuatro cohetes a Israel temprano el miércoles, activando las alarmas en las comunidades fronterizas. El ejército israelí dijo que dos misiles fueron interceptados y dos cayeron en áreas abiertas deshabitadas de Israel. No hubo informes de heridos. Los disparos de cohetes desde la Franja de Gaza se han vuelto cada vez más raros. Un hombre palestino herido es llevado al Hospital al-Aqsa para recibir tratamiento médico después de los ataques israelíes en el campamento de Nuseirat en el centro de la Franja de Gaza Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa