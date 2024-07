Ataque israelí mata a comandante senior de Hezbollah.

Hezbollah dice que uno de sus comandantes se ha matado en un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano.

Mohammed Nimah Nasser es el último miembro principal del grupo armado libanés respaldado por Irán en ser atacado por Israel durante casi nueve meses de violencia transfronteriza, lo que ha generado temores de una guerra total.

Hezbollah dijo que había lanzado 100 cohetes y misiles a posiciones militares israelíes “como parte de la respuesta al asesinato”. No se informaron heridos.

El ejército israelí dijo que Nasser comandaba una unidad responsable de lanzar cohetes desde el sudoeste del Líbano y lo acusó de dirigir “una gran cantidad de ataques terroristas”.

También lo describió como “el contraparte” de Taleb Sami Abdullah, el comandante de otra unidad cuyo asesinato el mes pasado llevó a Hezbollah a lanzar más de 200 cohetes y misiles hacia el norte de Israel en un solo día.

Desde entonces, ha habido un montón de esfuerzos diplomáticos para desescalar las tensiones, con la ONU y EE.UU. advirtiendo de las potencialmente catastróficas consecuencias de una guerra que también podría involucrar a Irán y otros grupos aliados.

Ha habido intercambios de fuego casi diarios a través de la frontera entre Israel y Líbano desde el día después del inicio de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza el 7 de octubre.

Hezbollah ha dicho que está actuando en apoyo del grupo palestino también respaldado por Irán. Ambos están prohibidos como organizaciones terroristas por Israel, el Reino Unido y otros países.

Hasta ahora, se informa de más de 400 personas muertas en Líbano, la gran mayoría de ellos combatientes de Hezbollah, y 25 personas en Israel, en su mayoría soldados.

Tens of thousands from communities on both sides of the border have also been displaced.