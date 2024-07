Ataque israelí mata a comandante senior de Hezbollah en Líbano.

Hezbollah ha dicho que uno de sus comandantes de alto rango fue matado en un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano, con el grupo armado respaldado por Irán respondiendo con una lluvia de cohetes contra Israel. Mohammed Nimah Nasser es el último miembro de alto rango de Hezbollah en ser apuntado por Israel durante casi nueve meses de violencia transfronteriza que ha causado temores de una guerra total. Hezbollah dijo que lanzó 100 cohetes y misiles a posiciones militares israelíes “como parte de la respuesta al asesinato”. El ejército israelí dijo que varios proyectiles que cayeron en áreas abiertas provocaron incendios, pero no se informaron heridos. El ejército dijo que Nasser comandaba la Unidad Aziz de Hezbollah, que es responsable de lanzar cohetes desde el suroeste del Líbano, y lo acusó de dirigir un “gran número de ataques terroristas”. También lo describió como “el contraparte” de Taleb Sami Abdullah, el comandante de otra unidad cuya muerte el mes pasado llevó a Hezbollah a lanzar más de 200 cohetes y misiles hacia el norte de Israel en un solo día. Los cohetes lanzados por Hezbollah en respuesta al ataque provocaron incendios en el norte de Israel [EPA]. Desde entonces, ha habido un frenesí de esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones, con la ONU y EE. UU. advirtiendo sobre las potencialmente catastróficas consecuencias de una guerra que también podría involucrar a Irán y otros grupos aliados. Ha habido casi intercambios diarios de fuego en la frontera entre Israel y Líbano desde un día después del inicio de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza el 7 de octubre. Hezbollah ha dicho que actúa en apoyo del grupo palestino también respaldado por Irán. Ambos grupos están prohibidos como organizaciones terroristas por Israel, el Reino Unido y otros países. En las últimas semanas, los funcionarios israelíes han advertido repetidamente que usarán la fuerza militar para restaurar la seguridad a lo largo de la frontera norte si fracasa la diplomacia. “Estamos golpeando a Hezbollah muy fuerte todos los días y también llegaremos a un estado de plena disposición para tomar cualquier acción requerida en Líbano, o para llegar a un acuerdo desde una posición de fuerza”, dijo el ministro de Defensa Yoav Gallant el miércoles. “Preferimos un acuerdo, pero si la realidad nos obliga sabremos cómo luchar.” Hezbollah, fuertemente armado y durante mucho tiempo considerado un enemigo significativamente superior a Hamas, ha dicho que no quiere una guerra total con Israel y que observará en el Líbano cualquier alto el fuego en Gaza. “Israel puede decidir lo que quiera: guerra limitada, guerra total, guerra parcial”, dijo el sublíder del grupo, Naim Qassem, en una entrevista con la Associated Press el martes. “Pero debe esperar que nuestra respuesta y nuestra resistencia no estarán dentro de un techo y reglas de combate establecidas por Israel.” Hasta ahora, se ha informado de más de 400 personas muertas en Líbano, la gran mayoría de ellos combatientes de Hezbollah, y 25 personas en Israel, principalmente soldados. También, decenas de miles de comunidades en ambos lados de la frontera han sido desplazadas.