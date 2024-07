Ataque israelí a objetivos hutíes en Yemen tras ataque con dron en Tel Aviv

Israel ha lanzado ataques aéreos contra el movimiento Houthi en Yemen, un día después de que un dron lanzado por el grupo golpeara Tel Aviv. El Ministro de Defensa Yoav Gallant dijo que su país tenía como objetivo enviar un mensaje al grupo. “El fuego que arde actualmente en Hodeidah se ve en todo el Medio Oriente y la importancia es clara”, dijo. El funcionario Houthi Mohammed Abdulsalam reportó una “brutal agresión de Israel contra Yemen”. Dijo que los ataques tenían como objetivo presionar a los hutíes para que dejen de apoyar a los palestinos en Gaza, algo que dijo que no sucedería. Es la primera vez que Israel responde directamente a lo que dice han sido cientos de ataques de drones y misiles yemeníes dirigidos a su territorio en los últimos meses. Los ataques golpearon el puerto de Hodeidah, controlado por los hutíes, el sábado por la noche. Las imágenes de Hodeidah mostraban enormes incendios ardiendo. El gobierno dirigido por los Hutíes en Sana’a dijo que Israel atacó instalaciones de almacenamiento de petróleo cerca de la orilla, así como una planta de energía cercana. Dijo que hubo víctimas civiles. El Sr. Gallant dijo que los aviones de combate israelíes habían atacado al grupo porque habían dañado a israelíes. “Los hutíes nos atacaron más de 200 veces. La primera vez que dañaron a un ciudadano israelí, los atacamos. Y haremos esto en cualquier lugar donde sea necesario”, dijo. Hablando el sábado por la noche después de los ataques, el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que su país se defendería “por todos los medios”. “Cualquiera que nos dañe pagará un precio muy alto por su agresión”, dijo en un discurso televisado, afirmando que el puerto era un punto de entrada de armas iraníes. También dijo que mostraba a los enemigos de Israel que no había lugar al que pudieran llegar. El viernes, un bloque de pisos en Tel Aviv fue golpeado por lo que un oficial militar israelí dijo que era un vehículo aéreo no tripulado (UAV) de fabricación iraní, que había sido modificado para volar a larga distancia. Los hutíes, a más de 1.600 km de distancia en Yemen, dijeron que llevaron a cabo el ataque y prometieron organizar más. El ataque mató a un hombre de 50 años que recientemente se había mudado a Israel desde Bielorrusia e hirió a otras ocho personas. El oficial militar israelí dijo que sus fuerzas de defensa habían detectado el dron entrante pero no habían intentado derribarlo debido a “un error humano”. Anteriormente, casi todos los misiles y drones hutíes disparados hacia Israel habían sido interceptados y no se sabía que ninguno hubiera alcanzado Tel Aviv. Aunque Israel no había atacado antes a los hutíes en Yemen, EE. UU. y el Reino Unido han estado lanzando ataques aéreos contra el grupo durante meses para tratar de detener a los hutíes de atacar el envío comercial en el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Inicialmente, los hutíes dijeron que estaban atacando barcos relacionados con Israel, o que se dirigían a o desde allí. Sin embargo, muchas de las embarcaciones no tienen conexión con Israel y desde que comenzaron los ataques aéreos, el grupo también ha atacado buques vinculados al Reino Unido y a EE. UU.