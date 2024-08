Ataque indiscriminado en festival de Alemania deja 3 muertos y varios heridos: informe

Un festival en Alemania se convirtió en caos después de que tres personas fueran asesinadas en un ataque con cuchillo, informó la agencia de noticias local alemana dpa. El incidente ocurrió cerca de la plaza central de Solingen, Alemania, que está ubicada cerca de Colonia y Düsseldorf, aproximadamente a las 9:35 p.m. hora local. Los residentes de la ciudad estaban disfrutando de un festival para conmemorar el 650 aniversario de la ciudad cuando ocurrió el ataque. Testigos dijeron que el perpetrador estaba prófugo, añadió la agencia. EL HORROR EN LAS ALTURAS CAPTURADO EN VIDEO MIENTRAS QUE RUEDA DE LA FORTUNA SE INCENDIA DURANTE EL FESTIVAL DE MÚSICA. La agencia local informó que se creía que el arma era un cuchillo. FOTOS del incidente mostraron a la policía vigilando cerca del centro de la ciudad y ambulancias en la escena. En una publicación en redes sociales traducida, el alcalde de la ciudad, Tim Kurzbach, dijo que están en “shock” después del ataque. “Esta noche todos estamos en estado de shock, miedo y gran tristeza en Solingen”, escribió. “Todos queríamos celebrar juntos el aniversario de nuestra ciudad y ahora tenemos que lamentar a los muertos y heridos. Rompe mi corazón que haya habido un ataque de asesinato en nuestra ciudad”. El alcalde envió sus oraciones a las víctimas que luchan por sus vidas y agradeció al personal de emergencia. “Les pido que, si creen, oren conmigo y, si no, entonces esperen conmigo”, escribió. Esta es una noticia de última hora. The Associated Press contribuyó a este reporte. Fuente del artículo original: ‘Ataque aleatorio’ con cuchillo en festival en Alemania deja 3 muertos y otros heridos: informe.