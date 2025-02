Ataque de coche en Munich: Lo que sabemos

El jueves por la mañana, un refugiado afgano de 24 años condujo hacia una manifestación sindical en el centro de Munich, hiriendo a casi 40 personas. La policía dice que están investigando si el conductor, quien confesó un ataque deliberado, actuó solo. El ataque ocurrió justo 10 días antes de las elecciones federales que se han centrado en la migración, y el choque podría tener un gran impacto en los últimos días de la campaña.

¿Qué sucedió durante el ataque?

Alrededor de las 10:30 a.m. del jueves, los oficiales en un automóvil patrulla al final de una marcha sindical en el centro de Munich notaron un Mini Cooper de dos puertas que se acercaba por detrás. El coche aceleró para pasar al crucero y se estrelló contra la parte trasera de los manifestantes. Los testigos dijeron que escucharon el Mini acelerar mientras conducía hacia la multitud. La policía disparó un solo disparo cuando fueron a arrestar al conductor.

Ambulancias y un helicóptero llegaron a la escena. La policía estableció un puesto temporal en un restaurante cercano, donde pidieron a los testigos que se presentaran, y establecieron un portal en línea para subir cualquier video o fotos del ataque. Los oficiales también utilizaron perros para buscar en el coche.

Al anochecer, el coche dañado fue levantado sobre una grúa plana y confiscado.

¿Quiénes fueron las víctimas?

El viernes, la policía dijo que 36 personas resultaron heridas, incluidos varios niños. Una niña de 12 años, que resultó gravemente herida, seguía en cuidados intensivos.

El coche se estrelló contra una multitud de miembros y simpatizantes sindicales y sus familias. Verdi, uno de los mayores sindicatos de Alemania, había convocado una huelga de un día para algunos trabajadores del sector público, incluidos los empleados de guarderías, la recolección de basura y la administración municipal.

Los aproximadamente 1,500 manifestantes estaban siendo acompañados por oficiales de policía mientras caminaban por una calle pública.

¿Qué sabemos sobre el sospechoso?

El hombre llegó a Alemania como menor no acompañado en 2016, según las autoridades. Durante su solicitud de asilo, dijo que su padre había sido asesinado en Afganistán y que los asesinos lo estaban buscando. Las autoridades no creyeron su testimonio en ese momento y no le otorgaron un estatus oficial de asilo. En un giro burocrático estándar, la ciudad de Munich le otorgó al hombre un permiso de residencia temporal en 2021, que le permitió acceder a oportunidades educativas y trabajar. El hombre, al que las autoridades nombraron como Farhad N., de acuerdo con estrictas pautas de privacidad, asistió a la escuela y eventualmente comenzó a trabajar en seguridad minorista para dos empresas privadas.

A diferencia de otros sospechosos en ataques similares aparentemente aleatorios, el Sr. N. parecía estar en gran medida integrado en la sociedad alemana y no era conocido por las autoridades por violencia o crímenes. Tenía un trabajo y alquilaba un apartamento en Munich. Era culturista y tenía un seguimiento relativamente grande en Instagram y TikTok, donde se presentaba como modelo de fitness, dijo la fiscalía pública de Munich el viernes.

La fiscalía lo estaba investigando por sospecha de 36 cargos tanto de homicidio en grado de tentativa como de causar daño corporal peligroso. Después de que el conductor confesó el ataque, las autoridades dijeron que creían que tenía motivos religiosos y una “orientación islamista”.

Los investigadores dijeron que encontraron un mensaje en su teléfono celular en el que se despedía de un ser querido, diciendo “Quizás no esté mañana”.

Sin embargo, los investigadores, aún examinando sus dispositivos digitales, dijeron que no habían encontrado conexión con el Estado Islámico u otras organizaciones terroristas.

¿Por qué este ataque está sacudiendo a Alemania?

Este es al menos el quinto ataque aleatorio importante de un migrante del Medio Oriente o afgano en los últimos nueve meses. A finales de mayo, un migrante afgano mató a un policía e hirió a varios participantes en una manifestación de extrema derecha en Mannheim. En agosto, un refugiado sirio mató a tres e hirió a ocho en una ola de apuñalamientos en Solingen. En diciembre, un hombre de Arabia Saudita usó un S.U.V. para matar a seis personas e herir a 300 al conducir hacia un mercado navideño en Magdeburg. El mes pasado, un refugiado afgano con una aparente enfermedad mental usó un cuchillo de cocina para matar a un niño pequeño y a un hombre que se había apresurado a ayudar en un parque de la ciudad en un pequeño pueblo de Baviera.

Estos ataques han ayudado a aumentar la popularidad del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, conocido como la AfD, que ha hecho de la limitación de la migración uno de sus puntos clave. El mes pasado, Friedrich Merz, quien lidera a los conservadores Demócratas Cristianos y se espera que sea el próximo canciller de Alemania, rompió un tabú al votar en el Parlamento con la AfD en medidas migratorias. Aunque fue criticado por cientos de miles de manifestantes que salieron a las calles poco después, su voto mostró cuánto el tema de la limitación de la inmigración se ha vuelto mainstream, a pesar de que el número de solicitantes de asilo ha estado disminuyendo.

El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo el jueves que el atacante debería ser castigado y enviado de regreso a Afganistán.