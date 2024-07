Ataque aéreo ruso deja sin energía a 100,000 personas

Una ataque ruso a una instalación eléctrica en Ucrania ha dejado a 100.000 personas sin electricidad en la región noroeste de Sumy. Se está trabajando para restaurar la energía, dijo el operador de la red nacional Ukrenergo, tras los ataques, que causaron cortes de emergencia para los consumidores en la ciudad y la región de Sumy, que limita con Rusia. No hubo informes de víctimas o daños aparte de la instalación energética, informa Reuters. Rusia continúa golpeando instalaciones energéticas en toda Ucrania, a menudo sumiendo al país en apagones prolongados con personas soportando condiciones veraniegas sofocantes sin agua corriente, aire acondicionado o equipos médicos salvavidas. En los últimos tres meses solamente, Ucrania ha perdido nueve gigavatios de capacidad de generación, dice la empresa nacional de energía Ukrenergo, perdiendo todas sus plantas de energía térmica por la acción enemiga y viendo que todos los sitios hidroeléctricos son dañados por drones o ataques de misiles. Eso es suficiente para alimentar a toda Holanda durante las horas pico de consumo y más de un tercio de la capacidad que Ucrania tenía antes de que comenzara la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, según el operador de la red nacional. Polonia ha estado desviando electricidad excedente a Ucrania para ayudar a hacer frente a los ataques rusos, pero Ukrenergo ha programado cortes de electricidad a lo largo del día en todo el país, ya que la generación nacional e importaciones de electricidad no pudieron cubrir el déficit. Maria Tsaturian de Ukrenergo dijo a la BBC que es consciente de que mucha gente está enojada con su empresa por cortar la electricidad tan a menudo, durante tanto tiempo y para tantos clientes. Pero, dice, no hay otra opción. “Estamos en guerra. El sector energético es uno de los objetivos de los terroristas rusos. Y es obvio por qué: toda nuestra vida, toda nuestra civilización, se construye con electricidad”, dice. “Este es el precio que pagamos por la libertad.” Mientras tanto, las defensas aéreas ucranianas derribaron 24 de los 27 drones kamikaze Shahed que Rusia lanzó en la noche del 5 al 6 de julio, ha informado el Comando de la Fuerza Aérea en Telegram. Los drones fueron interceptados sobre áreas incluyendo la región de Sumy, utilizando interferencia electrónica y defensas antiaéreas, dijo.