Atacantes en Nigeria matan al menos a 25 en incursión en aldea, según autoridades.

Al menos 25 personas han sido matadas y otras secuestradas por hombres armados en el estado noroccidental de Katsina en Nigeria, según las autoridades. Docenas de hombres armados en motocicletas asaltaron Yargoje en Kankara tarde el domingo, dijo el comisionado estatal de seguridad, Nasiru Babangida Mu’azu, a la BBC Hausa. Los ataques de bandas armadas, conocidas localmente como bandidos, en el noroeste y centro de Nigeria se han vuelto casi rutinarios, con las autoridades aparentemente impotentes para detenerlos, a pesar de las afirmaciones del gobierno y las fuerzas de seguridad de que están trabajando para poner fin a la amplia inseguridad. Los residentes dijeron a la BBC que docenas de hombres armados en motocicletas irrumpieron en la comunidad, disparando indiscriminadamente y saqueando tiendas antes de secuestrar a un número no especificado de aldeanos. “Las personas asesinadas por los bandidos son más de 50, porque algunos cadáveres siguen siendo recuperados del bosque”, dijo un residente que no quiso ser identificado. “Mataron a niños, mujeres y hombres, y secuestraron a una gran cantidad de personas. Injured a más de 30 residentes que están recibiendo tratamiento en el hospital general”. Otro residente, Abdullahi Yunusa Kankara, dijo a Reuters que escapó por poco del ataque, que dijo que continuó hasta las primeras horas del lunes. “Nuestro pueblo se ha convertido en una zona de muerte. Casi todas las casas del pueblo han sido víctimas de este ataque. Se recuperaron más cadáveres esta mañana [lunes]”, dijo. Los residentes sobrevivientes están tratando de determinar cuántas personas han sido secuestradas. En diciembre de 2020, más de 300 estudiantes fueron secuestrados de una escuela secundaria de niños en las afueras de Kankara por una banda de hombres armados en motocicletas. Fueron liberados más tarde, una semana después de que el gobierno estatal de Katsina confirmara que estaban en conversaciones con los secuestradores. En marzo de este año, docenas de pasajeros fueron secuestrados en un ataque a plena luz del día también en la misma zona de Katsina, el estado de origen del ex presidente nigeriano Muhammadu Buhari.