Astilleros de la UE están reparando los tanqueros de Gas Natural Licuado ártico de Rusia.

Permanece informado con actualizaciones gratuitas

Simplemente regístrate en el War in Ukraine myFT Digest — enviado directamente a tu bandeja de entrada.

Los astilleros de la UE están reparando los petroleros de clase de hielo rusos y ofreciéndoles instalaciones de dique seco, lo que permite a Moscú seguir moviendo gas a través del Ártico a pesar de las sanciones occidentales a su sector energético.

Sin el trabajo de mantenimiento — proporcionado por los astilleros Damen en Brest, Francia, y Fayard A/S en Dinamarca — la planta de gas natural licuado de Yamal en la costa norte de Rusia tendría dificultades para acceder a mercados cruciales durante el invierno, cuando los precios del gas en el hemisferio norte están en su punto más alto.

Los dos astilleros han prestado servicio a 14 de los 15 buques de la flota especializada Arc7 que transportan gas desde Yamal LNG en la lejana costa norte de Rusia, según imágenes de satélite y datos de seguimiento de las escalas en puerto de Kpler, una empresa de datos y análisis. Algunos barcos realizaron múltiples visitas.

“Si esos dos astilleros estuvieran fuera de límites, pondría en duda toda la operación logística”, dijo Malte Humpert, especialista en transporte marítimo en el Ártico en High North News, quien ha seguido los movimientos de los buques. “Podrían obtener el servicio en otro lugar, pero eso significaría salir mucho de su ruta”.

Ocho de los petroleros han visitado Damen, mientras que Fayard ha prestado servicio a nueve desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. La mayoría de los barcos son propiedad de empresas de energía y transporte marítimo, incluida Dynagas de Grecia.

Damen confirmó que había reparado “varios buques involucrados en el transporte de gas natural licuado de origen ruso”, pero agregó que esto “se adhirió estrictamente a la legislación europea de sanciones” y que no estaba “involucrado en las elecciones de carga realizadas por las empresas de transporte marítimo que operan estos buques”.

“No se han planeado más reparaciones de estos buques de gas natural licuado en el próximo período”, dijo.

Fayard no respondió a una solicitud de comentarios.

Eliminar el gas ruso es un objetivo político central de la Comisión Europea. Sin embargo, su objetivo de reducir el uso de combustibles fósiles rusos en la UE a cero para 2027 se ha visto obstaculizado por un aumento en las importaciones de gas natural licuado ruso, la mayoría suministrado desde Yamal.

Las actividades de los buques y astilleros no están sancionadas debido a excepciones para el transporte de energía y porque no están bajo bandera rusa, y los petroleros especializados no podrían distribuir su carga sin la experiencia técnica y el mantenimiento de los astilleros europeos.

El único de la flota que no ha visitado ninguno de los dos astilleros es el Christophe de Margerie, que es propiedad de la empresa de transporte rusa sancionada Sovcomflot.

La UE acordó sancionar al propio barco — el primer movimiento del bloque para imponer sanciones a las operaciones de Yamal — el 16 de diciembre. Estados Unidos ya ha golpeado el proyecto Yamal con oleadas de sanciones.

La incapacidad del Christophe de Margerie para acceder a los astilleros de reparación en Europa ha puesto el buque fuera de servicio durante seis meses, demostrando la dependencia del Arc7 en el know-how y las piezas europeas, dijo Humpert.

Una nave gasera se carga con gas natural licuado en el muelle de Yamal LNG en Sabetta, en la costa centro-norte de Rusia © Valerii Kadnikov/Alamy

Desde Yamal, los buques pueden navegar hacia Europa o tomar la ruta mucho más larga y peligrosa del Paso del Mar del Norte hacia China. La ruta hacia el este solo se puede navegar durante los meses más cálidos, a pesar de que Novatek — propietario de Yamal LNG — ha estado experimentando con un periodo de envíos más largo.

Los transportistas de gas natural licuado Arc7 fueron construidos en Corea del Sur a un costo de alrededor de $333 millones por barco, según una investigación del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford.

Tienen más de 200 metros de largo y pueden transportar alrededor de 170,000 metros cúbicos de gas natural con un sistema de propulsión ‘Azipod’ diseñado específicamente para navegar por hielo grueso.

Un corredor de barcos europeo dijo que los astilleros franceses y daneses, que tienen diques secos lo suficientemente grandes para los petroleros de gran tamaño, son “los únicos capaces de manejar Arc7 y al mismo tiempo están ubicados en el lugar correcto”.

Aunque el petróleo crudo y el carbón rusos han sido sancionados, el gas ha permanecido fuera del régimen de sanciones del bloque debido a preocupaciones sobre la seguridad del suministro.

En un primer paso hacia la eliminación de las importaciones del gas transportado, los países de la UE acordaron en junio prohibir a partir de marzo el transbordo de gas natural licuado ruso. Esto evitará que los puertos de la UE se utilicen para mover gas de los petroleros de clase de hielo a embarcaciones regulares menos costosas para el envío a otros países.

Yamal LNG exportó 20.9 mil millones de metros cúbicos a Europa en 2023, según OIES, de los cuales alrededor de una cuarta parte se envió a destinos fuera del bloque. Los suministros de Yamal representaron alrededor del 85 al 90 por ciento de las importaciones de gas natural licuado ruso de la UE, según el grupo de reflexión Bond Beter Leefmilieu.

Reporte adicional de Shotaro Tani en Londres

Este artículo ha sido modificado para aclarar quién es actualmente el propietario de los petroleros.