Aspirante NEET presentó documentos falsificados, NTA libre de tomar acción legal: HC.

El Tribunal Superior de Allahabad el 18 de junio afirmó que una aspirante a NEET que había alegado en su petición que la NTA no había declarado su resultado y que su hoja de respuestas OMR estaba rota había presentado documentos falsos y la NTA puede tomar medidas legales al respecto.

Esto ocurrió después de que la Agencia Nacional de Pruebas, por orden del Tribunal Superior de Lucknow, presentara ante él la hoja de respuestas OMR original de la estudiante que se encontró intacta.

La estudiante, Ayushi Patel, en su petición, afirmó que la NTA le envió una comunicación diciendo que su resultado no se declararía ya que su hoja OMR estaba rota. También publicó un video en redes sociales repitiendo las acusaciones que causaron revuelo en medio de la controversia sobre las irregularidades en el examen de ingreso a la carrera de medicina NEET.

El peticionario había exigido que su hoja OMR fuera evaluada manualmente. También pidió una investigación contra NTA y solicitó que se detuviera el asesoramiento para la admisión.

Un Tribunal de Vacaciones del juez Rajesh Singh pidió el 12 de junio a la NTA que presentara los registros originales de la estudiante.

Cumpliendo con la orden, el Director Adjunto de la NTA, Sandeep Sharma, presentó los documentos originales de la estudiante junto con una declaración jurada.

Tras ver los documentos, el tribunal encontró que la estudiante había presentado la petición basada en documentos falsos. El tribunal lo calificó de lamentable y dijo que la NTA era libre de tomar medidas legales al respecto.

Al mismo tiempo, el abogado del peticionario solicitó permiso para retirar la petición, lo cual el tribunal aceptó.

La NTA le dijo al tribunal que la decisión de tomar medidas legales contra la estudiante peticionaria ya había sido tomada por la NTA.

El tribunal dijo que la peticionaria había presentado documentos falsos, y en tal situación este tribunal no puede impedir que la NTA tome medidas legales contra la estudiante.