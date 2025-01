‘Asombrado y consternado’: Coautor del Proyecto 2025 interrogado en el Senado por puesto en el presupuesto de Trump

Los Demócratas interrogaron a Russell Vought, quien fue elegido para ser el próximo jefe de presupuesto del Presidente electo Trump, por sus lazos con el Proyecto 2025 y los poderes del poder ejecutivo mientras los senadores valoraban su nominación.

Vought testificó ante el Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales el miércoles por la tarde.

Anteriormente se desempeñó como jefe de presupuesto bajo Trump durante su primer mandato y recientemente ha llamado la atención como coautor de un plan producido por el grupo de reflexión conservador Fundación Heritage que fue a menudo atacado por los Demócratas durante el ciclo electoral presidencial de 2024.

El senador Gary Peters (Ind.), el principal Demócrata en el comité, presionó a Vought al inicio de la audiencia por acciones anteriores bajo la administración de Trump para congelar la asistencia de seguridad a Ucrania en un movimiento que llamó ilegal.

“La Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) concluyó que todas estas acciones fueron una violación de la Ley de Control de Retención, y que sus acciones obligaron al Congreso a volver a asignar los fondos”, agregó Peters, antes de preguntar a Vought, si es confirmado, ¿se comprometería a seguir la ley y no permitir que la OMB retenga fondos de programas que el Congreso ha asignado?”

Vought se defendió, diciendo que no estaba de acuerdo “con la caracterización” y que, en su “tiempo en la OMB, seguimos la ley consistentemente.”

Peters entonces preguntó a Vought si creía que era “dentro de la ley” “retener fondos asignados por el Congreso”, a lo que Vought argumentó que los fondos no fueron retenidos de manera “inapropiada” y que la administración estaba “involucrada en el proceso político con respecto a cómo los fondos fluirían hacia Ucrania” en ese momento.

La GAO dijo en un informe de 2020 que la administración de Trump fue encontrada violando la Ley de Control de Retención (ICA) cuando su OMB retenía la asistencia militar a Ucrania el año anterior, un esfuerzo visto en ese momento como una forma de avanzar en las prioridades de Trump y “no un retraso programático.”

La ICA, promulgada durante la administración Nixon, puso límites a los poderes del presidente para recortar fondos aprobados por el Congreso.

La ley ha sido citada con más frecuencia por los Republicanos en los últimos meses ya que los conservadores han intensificado los llamamientos a su derogación. Los críticos del GOP dicen que la medida es inconstitucional y afirman que su revocación ayudaría a Trump a buscar más recortes en el gasto gubernamental.

Sin embargo, los Demócratas han criticado el impulso como una amenaza de exceso ejecutivo. El senador Richard Blumenthal (D-Conn.) preguntó a Vought durante la audiencia si creía que la Ley de Control de Retención es constitucional después de también presionar al nominado sobre si liberaría fondos para Ucrania, si es confirmado.

“No, no creo que sea constitucional”, dijo. “El presidente se postuló con esa visión. Esa es su opinión, y estoy de acuerdo.”

Blumenthal respondió que Vought estaba diciendo que iba a “tomar la ley” en sus manos, mientras argumentaba que casos anteriores de la Corte Suprema han demostrado que la ICA es constitucional.

“No dije eso ni lo insinué de parte de la próxima administración”, Vought se defendió. “Dije anteriormente a una pregunta del Senador Peters que la próxima administración tendrá que adoptar la visión del presidente sobre esto, como él declaró en la campaña.”

Blumenthal dijo estar “asombrado y consternado de que alguien en esta posición tan responsable estaría diciendo, en efecto, que el presidente está por encima de la ley y que la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene derecho a su opinión, pero la mía debería suplantarlo.”

“Es simplemente desconcertante que estemos en este, creo, momento sin precedentes en la historia de este país. Y creo que nuestros colegas también deberían estar igualmente consternados porque este problema va más allá de Republicano o Demócrata.”

El senador Rand Paul (R-Ky.), presidente del comité, dijo después de la línea de preguntas de Blumenthal que estaba “simpatizando” con los argumentos hechos por el Demócrata de Connecticut y Peters sobre el “poder del bolsillo”. Pero también argumentó que el Congreso no ha “hecho un buen trabajo con parámetros claros.”

“Pero hay un gran margen de maniobra en parte de esto, y esto será a medida que avance, si queremos limitar lo que hace el presidente con mover el dinero, lo que soy simpático, debemos tener el poder del bolsillo”, dijo.

“Tenemos que redactar mejor la legislación”, agregó Paul, argumentando que “cada pieza de legislación que emitimos tiene una exención presidencial para la seguridad nacional.”

Durante la audiencia, también se presionó a Vought sobre comentarios anteriores en un video descubierto por ProPublica, en el que notablemente dijo que quería que algunos trabajadores federales fueran puestos “en trauma”.

“Queremos que los burócratas se vean afectados de manera traumática”, dijo en los comentarios revelados. “Queremos que al despertar por la mañana, no quieran ir a trabajar porque cada vez son vistos más como los villanos. Queremos que se corte su financiamiento para que la EPA no pueda hacer todas las normas contra nuestra industria energética porque no tienen suficiente capacidad financiera para hacerlo.”

Vought dijo el miércoles que, en esos comentarios, “se refería a las burocracias que cree han sido politizadas”, argumentando que “hay porciones de burocracias politizadas en todo el gobierno federal.”

Su respuesta vino durante el cuestionamiento del Senador Andy Kim (D-N.J.), quien también presionó a Vought sobre su implementación de una medida conocida como “Schedule F” que puede facilitar el despido de empleados federales.

“Supongo que quiero preguntarte entonces, al final de tu mandato como director de la OMB, implementaste el Schedule F, y también lo implementaste en la OMB. ¿Recuerdas qué porcentaje de personal en la OMB categorizaste como Schedule F?” preguntó.

Vought testificó que la medida no era “despedir a nadie”, sino “cambiar su clasificación” y que fue “implementada” en un “90 por ciento.”

Dijo que el movimiento fue para “asegurar que el presidente, que tiene la responsabilidad de establecer políticas, tenga individuos, que también ocupan posiciones de toma de decisiones confidenciales, que respondan a sus opiniones, su agenda, y que funcionen bajo el mismo principio en el que la mayoría de los estadounidenses trabajan, que es que tienen que hacer un buen trabajo o tal vez no estarán en esas posiciones por mucho tiempo.”

Sin embargo, el Schedule F eliminaría las protecciones basadas en el mérito para cualquier miembro del servicio civil cuyo puesto sea convertido.

Haría que el servicio civil se parezca más a los nombramientos políticos, que pueden ser contratados y despedidos rápidamente, planteando preocupaciones de que politizaría la fuerza laboral federal.

Al preguntársele si el presidente electo ha tenido conversaciones sobre reiniciar el Schedule F una vez que sea inaugurado, Vought dijo que no “hablo sobre las conversaciones que tengo con el presidente.”