Asignación de inversores a acciones estadounidenses alcanza máximo histórico en medio de ‘sentimiento súper alcista’: Encuesta de BofA

Los inversores son cada vez más optimistas a medida que el repunte del mercado de valores continúa hasta finales de 2024.

En la Encuesta Global de Gestores de Fondos de diciembre de Bank of America, un 36% de los encuestados dijo que tienen una sobreponderación en acciones estadounidenses, el nivel más alto visto en la historia de la encuesta. Este gran cambio hacia las acciones estadounidenses se produjo junto con una asignación récord baja de efectivo y un apetito por el riesgo global en niveles máximos en tres años.

Esto también se alinea con los recientes llamados en Wall Street a favor de la “excepcionalidad” de Estados Unidos que continúe en 2025. El estratega de inversión de Bank of America, Michael Hartnett, señaló que la emoción por un segundo mandato de Donald Trump, el optimismo sobre el crecimiento en EE. UU. y la Reserva Federal recortando las tasas de interés impulsaron un “sentimiento súper alcista” en la encuesta.

El optimismo generalizado llega en un momento en que los inversores tienen cada vez más confianza en que la economía global no entrará en recesión en 2025. Solo un 6% de los encuestados en la encuesta dijo que creen que la economía global experimentará un “aterrizaje duro” —donde las tasas más altas provocan una desaceleración en el crecimiento económico— en los próximos 12 meses. Este porcentaje marcó el menor número de encuestados que pronostican un aterrizaje duro en seis meses.

Ante señales de inflación persistente y un crecimiento económico resistente, un 33% de los inversores dijo que esperan un “no aterrizaje” en la economía global, donde el crecimiento sigue siendo fuerte pero la inflación no cae al objetivo del 2% de la Fed.

“Estamos oscilando un poco entre una perspectiva de aterrizaje suave que creo que la mayoría de nosotros teníamos ciertamente antes de las elecciones y una perspectiva de no aterrizaje”, dijo Daniel Morris, estratega jefe de mercados de BNP Paribas Asset Management, a Yahoo Finance. “Tal vez la inflación no disminuya como la Fed proyecta. Y junto con eso, no ves la desaceleración en el crecimiento económico”.

La bandera de EE. UU. cuelga en el edificio de la Bolsa de Nueva York en el Día de la Independencia en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de julio de 2024. (Foto de Beata Zawrzel/NurPhoto vía Getty Images)

La encuesta de Bank of America no fue del todo positiva. La asignación de los inversores en efectivo cayó del 4,3% en noviembre al 3,9% en diciembre. El movimiento fuera de efectivo y hacia acciones puede indicar que el repunte del mercado ha alcanzado un nivel excesivo.

Una posición de efectivo por debajo del 4% en la encuesta de BofA ha sido típicamente una señal de “venta” a corto plazo, según Hartnett. Desde 2011, el índice MSCI World ha caído en promedio un 2,4% en el próximo mes y un 0,7% en los tres meses después de que la señal se activa.

Sin embargo, la misma “señal de venta” fue activada en la encuesta de octubre de Bank of America. Desde entonces, el MSCI, que Bank of America sigue a través del ETF MSCI de iShares de BlackRock (ACWI), había subido más del 1% al entrar en el día de negociación del martes.

La Historia Continúa