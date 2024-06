Así se verán tus conversaciones con usuarios de Android en iOS 18.

El lanzamiento de la segunda beta para desarrolladores de iOS 18 esta semana trajo la primera vista de una de las características más esperadas: los mensajes RCS. Y ahora que las compañías han comenzado a activar el servicio, los usuarios están probando ansiosamente la función con sus amigos que tienen Android, y a todos les encanta.

Aunque no es tan completa como iMessage (y los dispositivos no-Apple seguirán siendo designados con burbujas verdes), los mensajes RCS traen varias características que los usuarios han deseado durante años, incluyendo:

Indicadores de escritura

Recibos de lectura y entrega

Respuestas con any emoji

Fotos y videos de alta calidad

Compartir archivos grandes

Mensajes de audio

Las nuevas características también se extienden a los chats grupales, que ya no regresan toda la conversación a los niveles de SMS. Ahora las conversaciones con una mezcla de usuarios de Android e iPhone serán “más confiables”, según Apple, pero los usuarios solo notarán que las funciones básicas de iMessage ya no estarán no disponibles.

Por supuesto, los usuarios de Android aún no tendrán acceso a características exclusivas de iMessage, como editar y borrar mensajes, stickers, y efectos de mensaje. Los mensajes tampoco estarán cifrados de extremo a extremo en el lanzamiento, aunque Apple dice que está trabajando con la Asociación GSM “para evolucionar RCS y hacer que la mensajería sea más equitativa y segura”.