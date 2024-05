Así es cuánto más ligero es en realidad el nuevo Magic Keyboard del iPad Pro

Cuando Apple anunció la nueva línea de iPad Pro la semana pasada, también presentó un nuevo accesorio Magic Keyboard que promocionó como “más delgado y más ligero” que su predecesor.

Si bien Apple no comparte especificaciones oficiales de peso para los accesorios de iPad, las primeras reseñas del iPad Pro M4 hoy confirman que el nuevo Magic Keyboard es notablemente más ligero.

Según se revela en varias reseñas del iPad Pro, incluidas las de Jason Snell y Chris Lawley, el nuevo Magic Keyboard para el iPad Pro de 13 pulgadas pesa 667 gramos. Los números varían un poco en otras reseñas, con la reseña de Brian Tong mostrando que el Magic Keyboard de 13 pulgadas pesa 662 gramos y la reseña de The Verge diciendo que pesa 658 gramos.

Incluso con las ligeras variaciones entre las reseñas, el nuevo Magic Keyboard de 13 pulgadas es notablemente más ligero que su predecesor, que pesaba alrededor de 710 gramos.

La diferencia de peso para el Magic Keyboard es aún más pronunciada cuando se recuerda que el iPad Pro de 13 pulgadas en sí es significativamente más ligero que antes. El iPad Pro M4 de 13 pulgadas pesa 579 gramos, frente a los 682 gramos de la generación anterior.

En total, esto significa:

12.9 pulgadas iPad Pro M2 + Magic Keyboard = 1.392 gramos

iPad Pro M4 de 13 pulgadas + Magic Keyboard = 1.246 gramos

Para comparación, el MacBook Air de 13 pulgadas M3 pesa aproximadamente 1.240 gramos. ¡Haz lo que quieras con esa comparación!

No he encontrado ninguna reseña del iPad Pro de 11 pulgadas que mencione el peso de su accesorio Magic Keyboard. Me aseguraré de actualizar esta publicación cuando pueda confirmar ese número.

