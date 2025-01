Así de delgado podría ser el iPhone 17 Air

“

Durante los últimos meses, hemos estado escuchando rumores sobre una versión rediseñada del iPhone 17 que Apple podría llamar ‌iPhone 17‌ “Air”, o algo por el estilo. Esta nueva versión reemplazará al ‌iPhone 17‌ Plus como la cuarta opción de iPhone de Apple, y se ofrecerá junto con el ‌iPhone 17‌, ‌iPhone 17‌ Pro y ‌iPhone 17‌ Pro Max.

Sabemos que el ‌iPhone 17‌ Air va a ser súper delgado, pero ha habido rumores contradictorios sobre cuán delgado podrá hacerlo Apple. Los rumores se han centrado en 6 mm, aunque en un informe reciente, el confiable analista de Apple Ming-Chi Kuo dijo que espera que el ‌iPhone‌ tenga alrededor de 5,5 mm.

Con 5.5mm, el ‌iPhone 17‌ Air será el iPhone más delgado hasta la fecha, un título que actualmente ostenta el ‌iPhone‌ 6 de 6.9mm que salió en 2014. 5.5mm sería aproximadamente un 30 por ciento más delgado que el iPhone 16, que mide 7.8mm de grosor, y un 33 por ciento más delgado que los modelos Pro del iPhone 16, que tienen 8.25mm de grosor.

No estará muy lejos del iPad Pro de 12.9 pulgadas que Apple lanzó el año pasado. El nuevo ‌iPad Pro‌ también es súper delgado, con un grosor de 5.1mm. De hecho, es el dispositivo más delgado de Apple hasta la fecha.

Apple espera que un diseño súper delgado sea más atractivo que los modelos ‌iPhone‌ mini y ‌iPhone‌ Plus, ninguno de los cuales se ha vendido tan bien como los modelos estándar y Pro. Apple discontinuó la opción de 5.4 pulgadas del ‌iPhone‌ mini después del ‌iPhone‌ 13 mini, y el ‌iPhone 16‌ Plus aparentemente será el último ‌iPhone‌ “Plus”.

Kuo dice que el ‌iPhone 17‌ Air medirá 5.5mm en su “punto más delgado”, por lo que parece que aún podemos esperar un bulto de la cámara. Apple planea una sola cámara trasera de 48 megapíxeles, ya que la compañía opta por un solo lente debido a las limitaciones de espacio en un chasis tan pequeño.

Algunos de los primeros rumores sobre el ‌iPhone 17‌ Air sugerían que sería más caro que los modelos Pro, pero no parece que vaya a ser el caso. Será un modelo de gama media en tamaño y funcionalidad, con una pantalla de 6.6 pulgadas y un chip A19 que no será tan rápido como el A19 Pro esperado para los modelos ‌iPhone 17‌ Pro. También contará con el chip de módem personalizado de Apple, que no ofrecerá las velocidades de 5G mmWave más rápidas.

Aunque Kuo ha apuntado a 5.5mm, vale la pena señalar que Mark Gurman de Bloomberg dijo en diciembre que el ‌iPhone 17‌ Air será 2mm más delgado que los modelos ‌iPhone 16 Pro‌, lo que efectivamente lo colocaría en 6.25mm. 5.5mm estaría más cerca del ‌iPad Pro‌, pero incluso con 6.25mm, seguiría siendo el iPhone más delgado hasta la fecha.

Se espera que el ‌iPhone 17‌ Air se lance junto con el ‌iPhone 17‌, ‌iPhone 17‌ Pro y ‌iPhone 17‌ Pro Max en septiembre de 2025. Más información sobre qué esperar de toda la línea ‌iPhone 17‌ se puede encontrar en nuestro resumen dedicado.

