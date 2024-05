Asesores empresariales de Sunak se mantienen neutrales mientras el conflicto empresarial de las elecciones arde | Noticias de negocios

El comité de asesores comerciales de Rishi Sunak se negó a respaldar públicamente el récord económico del gobierno el martes en medio de una disputa creciente sobre los esfuerzos de Labour para robar el manto tradicional del Partido Conservador como ‘el partido de los negocios’. Sky News contactó a las 15 empresas representadas en el consejo de negocios del primer ministro para ver si sus jefes respaldarían públicamente a los Tories, pero ninguno aceptó hacerlo. Entre las empresas cuyos ejecutivos se sentaron en el consejo estaban BT Group, ITV, Nationwide y Unilever. Rolls Royce Holdings, el fabricante de motores de aviones, acordó que su sede en Derby se utilizara para un discurso de campaña de Rachel Reeves, la canciller del Tesoro en la sombra, el martes, pero dijo que permanecía neutral. Su director ejecutivo, Tufan Erginbilgic, también ha sido miembro del consejo de negocios del Sr. Sunak desde su lanzamiento. Algunas de las 15 empresas no respondieron a las consultas de Sky News, mientras que otras dijeron, oficialmente o en forma anónima, que se mantendrían políticamente neutrales durante la campaña electoral. Uno de los involucrados dijo que la participación de su director general en el consejo tenía como objetivo contribuir con puntos de vista para influir en la política del gobierno. “La participación no es un respaldo directo de las opiniones del partido político gobernante, ya que estas serán muchas y variadas”, dijo la empresa, hablando bajo condición de anonimato. Aunque esa neutralidad no es inusual para los jefes de grandes empresas, resalta la dificultad que los Tories tendrán en el periodo previo al 4 de julio para persuadir a importantes nombres corporativos a respaldar públicamente al partido. Los Tories históricamente han superado a Labour al asegurar respaldos públicos de grandes empresas, pero fueron superados esta vez por una carta pro-Labour firmada por más de 120 empresarios y publicada el martes. Ninguno de los firmantes de la carta de Labour son directores generales en activo del FTSE-100, siendo el único peso pesado actual de empresa pública en la lista Andy Higginson, presidente de JD Sports Fashion. Ian King, presentador de negocios de Sky News, reveló más tarde el martes que varias de las empresas enumeradas como partidarias estaban inactivas, mientras que uno de los firmantes, la ejecutiva de WPP Karen Blackett, ya había dejado la empresa para la que se citaba que trabajaba. Labour también fue criticado por Unite, el sindicato, por presu…