Asesores de Trump piden pruebas de armas nucleares de EE. UU. si es elegido.

Los aliados de Donald J. Trump están proponiendo que Estados Unidos reanude las pruebas de armas nucleares en detonaciones subterráneas si el ex presidente es reelegido en noviembre. Varios expertos nucleares rechazan tal reanudación como innecesaria y dicen que amenazaría con poner fin a una moratoria de pruebas que las principales potencias atómicas del mundo han honrado durante décadas.

En el último número de la revista Asuntos Exteriores, Robert C. O’Brien, ex asesor de seguridad nacional de Trump, le insta a realizar pruebas nucleares si gana un nuevo mandato. Washington, escribió, “debe probar nuevas armas nucleares para garantizar su fiabilidad y seguridad en el mundo real por primera vez desde 1992.” Haciéndolo, agregó, ayudaría a Estados Unidos a “mantener la superioridad técnica y numérica sobre los arsenales nucleares combinados de China y Rusia.”

Al final de la Guerra Fría, en 1992, Estados Unidos abandonó las pruebas explosivas de armas nucleares y finalmente convenció a otras potencias atómicas de hacer lo mismo. En lugar de ello, Estados Unidos recurrió a expertos y máquinas en los laboratorios de armamento de la nación para verificar la letalidad del arsenal del país. Hoy en día, las máquinas incluyen supercomputadoras del tamaño de una habitación, la máquina de rayos X más potente del mundo y un sistema de láseres del tamaño de un estadio deportivo.

En su artículo, el Sr. O’Brien describió dicho trabajo como simplemente “usar modelos informáticos.” Los miembros republicanos del Congreso y algunos expertos nucleares han criticado las pruebas no explosivas como insuficientes para asegurar al establecimiento militar de EE. UU. que su arsenal funciona y han pedido pruebas en vivo.

Pero la administración Biden y otros demócratas advierten que una prueba de EE. UU. podría desencadenar una reacción en cadena de pruebas por parte de otros países. Con el tiempo, añaden, la reanudación podría resultar en una carrera armamentística nuclear que desestabilizara el equilibrio global del terror y aumentara el riesgo de guerra.

“Es una idea terrible”, dijo Ernest J. Moniz, quien supervisó el arsenal nuclear de EE. UU. como secretario de energía en la administración de Obama. “Las nuevas pruebas nos harían menos seguros. No se puede divorciar de las repercusiones globales.”

Siegfried S. Hecker, ex director del laboratorio de armas de Los Álamos en Nuevo México, donde J. Robert Oppenheimer lideró la creación de la bomba atómica, calificó las nuevas pruebas como un intercambio de riesgo entre ganancias internas y pérdidas globales. “Corremos el riesgo de perder más” de lo que lo harían los rivales nucleares de Estados Unidos, dijo.

No está claro si Trump actuaría en base a las propuestas de prueba. En un comunicado, Chris LaCivita and Susie Wiles, los codirectores de campaña de Trump, no abordaron directamente la posición del candidato sobre las pruebas nucleares. Dijeron que O’Brien, así como otros grupos e individuos externos, estaban “equivocados, hablando prematuramente y podrían estar totalmente equivocados” acerca de los planes de una segunda administración de Trump.

Aun así, la historia de Trump de bravuconería atómica, amenazas y políticas duras sugiere que podría estar abierto a tal orientación de sus asesores de seguridad. En 2018, se jactó de que su “Botón Nuclear” era “mucho más grande y poderoso” que el controlador de fuerza de Kim Jong Un, el líder norcoreano.

Una detonación de EE. UU. violaría el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, considerado durante mucho tiempo como una de las medidas de control de armas más exitosas. Firmado por las potencias atómicas del mundo en 1996, buscaba frenar una carrera de armamentos costosa que se había descontrolado.

Durante la Guerra Fría, China llevó a cabo 45 explosiones de prueba, Francia 210, Rusia 715 y Estados Unidos 1.030, con el objetivo de descubrir fallos en los diseños de armas y verificar su fiabilidad.

Los expertos nucleares dicen que las disparidades en las pruebas dan a Washington una ventaja militar porque evita que otras potencias diversifiquen y hagan sus arsenales más mortíferos.

En 2017, la inauguración presidencial de Trump revivió la posibilidad de nuevas pruebas. Además de discutir una reanudación, los funcionarios de su administración pidieron reducciones en el tiempo de preparación para una reanudación de pruebas nucleares de EE. UU. La agencia federal a cargo del sitio de pruebas nucleares del país ordenó que el tiempo requerido para los preparativos se redujera de años a tan solo seis meses.

Los expertos nucleares vieron el objetivo como poco realista porque el equipo de prueba en el extenso sitio, en el desierto de Nevada, había caído en el abandono o había desaparecido.

El año pasado, la Fundación Heritage, un centro de pensamiento conservador, recomendó que Estados Unidos eliminara el tiempo de preparación. Su guía de políticas para candidatos presidenciales conservadores instó a Washington “a pasar a la preparación inmediata para la prueba.”

En su artículo de Asuntos Exteriores, O’Brien argumentó que la administración Biden había respondido débilmente a los incrementos chinos y rusos de armas nucleares. La prueba explosiva de armas estadounidenses, dijo, fortalecería el arsenal de EE. UU. y ayudaría a disuadir a los enemigos de América. Su artículo se centró en la seguridad y fiabilidad de los nuevos diseños, no en los probados durante la Guerra Fría.

“Sería negligente desplegar armas nucleares de diseños novedosos que nunca hemos probado en el mundo real,” dijo Christian Whiton, quien se desempeñó como asesor del Departamento de Estado en las administraciones de George W. Bush y Trump y proporcionó investigación de fondo para el artículo de O’Brien.

Al preguntarle ejemplos, Whiton mencionó dos armas estadounidenses nuevas que, según él, necesitaban pruebas explosivas. Ambas son armas termonucleares, también conocidas como bombas de hidrógeno. Y ambas tienen una fuerza destructiva muchas veces más poderosa que la bomba que devastó Hiroshima.

La primera de las bombas citadas, la W93, está diseñada para adaptarse a misiles submarinos. La administración Biden anunció su desarrollo en marzo de 2022, y Whiton la llamó “un diseño completamente nuevo.”

Pero el plan de trabajo de la administración Biden para la W93 dice lo contrario. La cabeza nuclear, señala, se basará “en diseños nucleares actualmente desplegados y previamente probados.” Además, sus creadores, en el laboratorio de Los Álamos, han insistido en que la cabeza nuclear puede ser desplegada de manera segura y fiable sin recurrir a más pruebas explosivas.

Charles W. Nakhleh, director asociado del laboratorio para física de armas, dijo en una publicación de Los Álamos que las alternativas a las detonaciones en vivo “nos permitirá implementar la W93 sin necesitar pruebas nucleares adicionales.”

El otro arma citada por Whiton es el B61-13, una variante de una bomba desplegada por primera vez en 1968. La administración Biden anunció su desarrollo en octubre, y Whiton la llamó “profundamente rediseñada.” Aun así, el plan oficial dice que sus partes nucleares serán rescatadas de una versión más antigua de B61 y recicladas en el nuevo modelo.

“La idea de que es un gran rediseño no se sostiene”, dijo Hans M. Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear en la Federación de Científicos Americanos, una organización privada de investigación en Washington. “Ya han probado la parte que explota.”

Whiton, sin embargo, cree que incluso cambios modestos deberían ser demostrados en el mundo real. También argumentó que Estados Unidos tendría que desarrollar nuevas cabezas nucleares para contrarrestar una clase emergente de armas super rápidas, conocidas como hipersónicas, que China y Rusia están desarrollando. “Es probable que sean necesarios nuevos diseños de cabezas nucleares,” dijo, y requerirán nuevas pruebas.

A pesar de las afirmaciones conflictivas y los resultados de las elecciones inciertos, los expertos nucleares dicen que China y Rusia están preparando sus sitios de prueba para nuevas detonaciones, tal vez en caso de que Estados Unidos reinicie su programa o, alternativamente, para avanzar por su cuenta. El Dr. Moniz, ex secretario de energía, dijo temer que Washington sea el primero si Trump gana un segundo mandato.

Whiton, el ex asesor del Departamento de Estado, puso en duda la idea de que una detonación de EE. UU. desencadenaría una reacción en cadena global. Señaló que Rusia y China ya estaban construyendo sus arsenales sin recurrir a nuevas pruebas.

“No está claro si los estados nucleares existentes y aspirantes nos seguirían,” dijo respecto a una reacción global. “Si lo hacen, el inconveniente es que podrían mejorar sus capacidades marginalmente.”

El aspecto positivo, dijo Whiton, es que Estados Unidos podría estudiar las detonaciones extranjeras en busca de pistas sobre sus características ocultas. Podría, por ejemplo, monitorear los débiles rumores en la roca madre de una prueba subterránea para estimar la potencia de un dispositivo.

Whiton añadió que tales lecturas, a su vez, “nos ayudarían a actualizar adecuadamente nuestro poder disuasorio.”

El problema con el punto de Whiton, dicen varios expertos nucleares, es su correlato no declarado: que el mundo podría caer en las rondas de movimientos y contra movimientos costosos que caracterizaron la Guerra Fría. En este siglo, advierten, una carrera armamentística nuclear podría resultar más global, innovadora, mortal e impredecible.

“China tiene mucho más que ganar de una reanudación de pruebas que nosotros,” dijo el Dr. Hecker, ex director de Los Álamos. “Abriría la puerta para que otros prueben y reencendieran una carrera armamentística con peligro para todo el mundo. No deberíamos ir por ese camino.”