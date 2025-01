Asesor de Hun Sen buscado en Tailandia por el asesinato de Lim Kimya.

Un tribunal tailandés emitió una orden de arresto para un asesor del fuerte hombre de Camboya, Hun Sen, el miércoles, acusándolo de contratar a otros para cometer “asesinato premeditado” en el descarado asesinato de un ex político de oposición camboyano en Bangkok la semana pasada.

La orden de arresto fue la indicación más fuerte hasta ahora de que Lim Kimya, quien fue asesinado a tiros en una concurrida calle, fue víctima de un asesinato político. Era un exlegislador del Partido de Rescate Nacional de Camboya, un partido de oposición que fue disuelto bajo presión del Sr. Hun Sen, que gobernó Camboya como primer ministro durante casi cuatro décadas. El Sr. Hun Sen le entregó ese trabajo a su hijo Hun Manet en 2023 pero sigue siendo el líder de su partido político y del senado del país.

La persona nombrada en la orden de arresto es Somwang Bamrungkit, de 42 años, un ciudadano tailandés-camboyano que es conocido en Camboya como Ly Rotanakraksmey. Los fiscales tailandeses le presentaron tres cargos, incluido uno que involucra portar armas de fuego y disparar armas. Su ubicación actual sigue sin estar clara.

Sok Eysan, portavoz del Partido Popular Camboyano de la dinastía Hun, dijo que aunque el Sr. Ly Rotanakraksmey era asesor del Sr. Hun Sen, “lo que hace ilegalmente, es responsabilidad de esa persona”. El Sr. Hun Sen ha nombrado a docenas de asesores, y la naturaleza exacta de su relación con el Sr. Ly Rotanakraksmey no estaba clara de inmediato.

El martes pasado, un pistolero disparó al Sr. Lim Kimya, de 73 años, quien era ciudadano franco-camboyano, después de bajar de un autobús de Camboya a Tailandia vecina. El pistolero huyó en una motocicleta y se subió a una camioneta antes de cruzar a Camboya. Pero en los días siguientes, fue arrestado y extraditado a Tailandia, donde las autoridades lo identificaron como Ekaluck Paenoi. Confesó el asesinato, pero le dijo a los investigadores tailandeses que no podía revelar al cerebro detrás por temor a la seguridad de su familia.

Los disidentes camboyanos, incluido Sam Rainsy, quien alguna vez lideró el C.N.R.P., ha dicho que la culpa última del asesinato recae en el Sr. Hun Sen.

El asesinato fue visto como una gran escalada de una campaña de represión transnacional por parte de Camboya, que en los últimos meses ha logrado la deportación de disidentes de Tailandia y Malasia. Fue condenado por Francia, que dijo que vigilaría de cerca la investigación de las autoridades tailandesas.

“Envía un mensaje aterrador de que nadie está a salvo”, dijo Elaine Pearson, directora de Asia de Human Rights Watch. “Si pueden atacar a alguien de esa estatura y hacerlo de manera tan descuidada, en las calles del centro de Bangkok en horas del día, frente a las cámaras de CCTV, imagina lo que podrían hacer a alguien que no tiene un perfil importante, que no es un político de oposición y que no tiene una segunda nacionalidad”.

Pearson dijo que, tras el asesinato, los camboyanos en Tailandia se han puesto en contacto con su organización temiendo por su seguridad. Dijo que existe una necesidad urgente de que los gobiernos extranjeros reubiquen rápidamente a refugiados y exiliados camboyanos.

Antes de ser aplastado, el Partido de Rescate Nacional de Camboya representaba la mayor amenaza para el gobierno de Hun Sen. El fugitivo Ly Rotanakraksmey era un funcionario del C.N.R.P. en Tailandia. Pero en 2022, se unió al P.P.C. y se convirtió en asesor del Sr. Hun Sen en enero pasado.

Por separado, los medios de comunicación tailandeses informaron que Interpol ha solicitado el arresto de Pich Kimsrin, un hombre camboyano de 24 años a quien las autoridades tailandesas han identificado como el llamado vigilante en el asesinato. Pich Kimsrin parece ser el hermano menor de Pich Sros, un político pro gubernamental más conocido por presentar la denuncia que llevó a la disolución del C.N.R.P. en 2017, según una fotografía familiar y su certificado de nacimiento. Pich Kimsrin sigue prófugo.

Pich Sros es miembro del Consejo Consultivo Supremo del gobierno, lo que le otorga un rango equivalente al de un ministro senior y asesor del gobierno, y es el fundador de su propio partido político menor, el Partido Juvenil de Camboya, que está alineado con el P.P.C. Se negó a hacer comentarios.

En mayo de 2023, Pich Kimsrin fue nombrado subdirector del mercado de Phsar Kandal en Phnom Penh, reportando a Kieng Chak, otro asesor de Hun Sen.