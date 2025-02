Asesinan a tiros al ‘primer imán abiertamente gay del mundo’ en Sudáfrica.

“Pioneering figure, Muhsin Hendricks, apodado el primer imán abiertamente gay del mundo, fue asesinado a tiros en Sudáfrica. El clérigo de 57 años dirigía una mezquita en Ciudad del Cabo destinada a ser un refugio seguro para musulmanes gay y otros marginados. Fue asesinado el sábado por la mañana después de que el automóvil en el que viajaba cerca de la ciudad sureña de Gqeberha fue emboscado. “Dos sospechosos desconocidos con las caras cubiertas salieron del vehículo y comenzaron a disparar múltiples veces al vehículo”, dijo la policía en un comunicado. La noticia de la muerte de Hendricks ha provocado conmoción en la comunidad LGBTQ+ y más allá, lo que ha provocado una oleada de homenajes de todo el mundo. Julia Ehrt, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA), instó a las autoridades a investigar a fondo “lo que tememos que podría ser un crimen de odio”. “Apoyó y fue mentor de tantas personas en Sudáfrica y en todo el mundo en su viaje para reconciliarse con su fe y su vida ha sido un testimonio de la curación que la solidaridad entre comunidades puede traer a la vida de todos”, dijo. Hendricks fue asesinado después de que supuestamente oficiara una boda lésbica, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Los detalles del ataque surgieron a través de imágenes de seguridad que se compartieron en redes sociales. Muestra un automóvil que se detiene y bloquea el vehículo en el que viajaba Hendricks mientras se alejaba de la acera. Según la policía, el imán estaba en el asiento trasero. La angulación de las imágenes de CCTV revela lo que sucedió desde un lado de la carretera: un asaltante salta de un automóvil, corre hacia el vehículo emboscado y dispara repetidamente a través de la ventana trasera del pasajero. La Fundación Al-Ghurbaah de Hendricks, que maneja la mezquita Masjidul Ghurbaah en el suburbio de Wynberg en Ciudad del Cabo, confirmó que había fallecido en un ataque dirigido el sábado por la mañana. Pero Abdulmugheeth Petersen, presidente de la junta de la fundación, hizo un llamamiento a través de un grupo de WhatsApp para que sus seguidores fueran pacientes, haciendo hincapié en la importancia de proteger a la familia de Hendricks. El trabajo de Hendricks desafió las interpretaciones tradicionales del Islam y defendió una fe compasiva e inclusiva. La constitución postapartheid de Sudáfrica fue la primera en el mundo en proteger a las personas contra la discriminación debido a su orientación sexual y en 2006 se convirtió en el primer país de África en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero a pesar de una próspera comunidad LGBT, los homosexuales siguen enfrentando discriminación y violencia. El país también tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Hendricks salió del armario como gay en 1996, lo que shockeó a la comunidad musulmana más amplia de Ciudad del Cabo y en otros lugares. Ese mismo año, fundó The Inner Circle, una organización que brinda apoyo y un espacio seguro para musulmanes queer que buscan reconciliar su fe y sexualidad antes de establecer la mezquita inclusiva Masjidul Ghurbaah. Fue el tema de un documental en 2022 llamado “The Radical”, en el que dijo sobre las amenazas que enfrentaba: “La necesidad de ser auténtico era mayor que el miedo a morir”. Hendricks hablaba a menudo de la importancia del diálogo interreligioso y de la necesidad de abordar los problemas de salud mental y el trauma que enfrentan las personas LGBTQ+ dentro de las comunidades religiosas. Dijo en la Conferencia Mundial de Ilga en Ciudad del Cabo el año pasado: “Es importante que nos detengamos a mirar a la religión como enemiga”. El reverendo Jide Macaulay, un ministro anglicano abiertamente gay, describió la muerte de Hendricks como “verdaderamente desgarradora”. El activista británico-nigeriano por los derechos LGBTQ dirige House of Rainbow, una organización que brinda apoyo a personas gay en Nigeria, donde las relaciones entre personas del mismo sexo o demostraciones públicas de afecto son ilegales, y rindió homenaje a la valentía de Hendricks. “Tu liderazgo, coraje y dedicación inquebrantable a las comunidades de fe inclusivas han dejado una marca indeleble”, dijo. Sadiq Lawal, un hombre gay musulmán que vive en Nigeria, dijo a la BBC que Hendricks había tenido un gran impacto ya que había hecho “lo imposible posible” al decir las palabras: “Soy un imán gay”. “Es un mentor para muchos musulmanes queer en África, especialmente en Nigeria, debido al extremismo religioso”, dijo. “Todavía estoy en estado de shock y devastado.””