Aseguradora Humana pronostica ganancias anuales por debajo de las estimaciones.

Humana (HUM) pronosticó una ganancia anual por debajo de las estimaciones de Wall Street el martes, lo que indica que los costos de sus planes respaldados por el gobierno para estadounidenses mayores permanecerían elevados durante el resto del año.

Las acciones de la empresa cayeron un 5% a $253.20 en una negociación previa al mercado volátil.

La aseguradora de salud es uno de los principales proveedores de planes de Medicare Advantage, bajo los cuales el gobierno de EE. UU. paga a las aseguradoras privadas una tarifa fija para administrar la atención médica de personas mayores de 65 años o con discapacidades. Ha estado luchando con costos médicos elevados durante los últimos trimestres.

La compañía espera una ganancia ajustada por acción de aproximadamente $16.25 en 2025, en comparación con la estimación de los analistas de $16.71 por acción, según datos compilados por LSEG.

En términos ajustados, Humana reportó una pérdida de $2.16 por acción en el cuarto trimestre, en línea con las estimaciones de los analistas.

(Reporte de Sriparna Roy en Bengaluru; Edición de Pooja Desai)