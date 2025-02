Asalto de hombres enmascarados al diputado del Congreso Rakibul Hussain con bates de críquet en Assam | Video

Actualizado por última vez: 20 de Febrero de 2025, 23:09 IST

El incidente tuvo lugar en Natun Bazar en Rupahihat mientras Hussain viajaba en un scooter para asistir a una reunión de trabajadores del partido

Los videos del ataque muestran a los asaltantes, algunos con las caras cubiertas con tela negra, rodeando a Hussain y lanzando su agresión.

Un grupo de hombres no identificados armados con bates de cricket atacaron al congresista del Lok Sabha de Dhubri, Rakibul Hussain, y a sus oficiales de seguridad personal (PSOs) a plena luz del día el jueves en el distrito de Nagaon de Assam, dejando a dos de sus oficiales de seguridad heridos.

El incidente ocurrió en Natun Bazar en Rupahihat mientras Hussain viajaba en un scooter para asistir a una reunión de trabajadores del partido.

Los videos del ataque, que se han vuelto virales en las redes sociales, muestran a los asaltantes, algunos con las caras cubiertas de tela negra, rodeando a Hussain y lanzando su agresión. Los PSOs de Hussain intentaron intervenir pero también fueron atacados.

Conmocionado y condeno enérgicamente el cobarde ataque a mi colega, Shri Rakibul Hussain, en Nagaon, Assam. Este incidente es un sombrío reflejo de la deteriorada ley y orden bajo el gobierno de Assam liderado por el BJP. Es inaceptable que los representantes electos estén siendo atacados…

Las imágenes muestran a un atacante golpeando a Hussain con un bate antes de huir. Los atacantes restantes luego se abalanzaron sobre los PSOs del congresista, lo que llevó a que uno de los oficiales disparara tiros de advertencia al aire, haciendo que los atacantes se dispersaran.

Tras el ataque, la policía llegó al lugar y llevó al líder del Congreso a un hospital.

Aunque el motivo del ataque sigue sin estar claro, Hussain habló con The Indian Express sobre el incidente. Reveló que había anticipado posibles amenazas y optó por viajar en scooters con sus dos oficiales de seguridad y su hijo, Tanzil.

“Sabíamos sobre la posible amenaza de ataques con autos, por eso decidimos viajar en dos ruedas. El SP mencionó que romper autos es un delito excarcelable y el seguro no cubriría los daños. Sin embargo, no esperábamos un ataque físico. He informado al SP y él dijo que lo ha llevado con el OC”, dijo el MP de Dhubri a la publicación.

Investigación Policial en Curso

Swapnaneel Deka, Superintendente de Policía del distrito de Nagaon, confirmó el incidente, declarando: “Hoy, aproximadamente a las 2:35 pm, recibimos información de que el Miembro del Parlamento Rakibul Hussain, mientras viajaba de Nagaon a una reunión en Rupahihat, fue ilegalmente retenido por algunos alborotadores, enfrentado y tratado de atacar”.

#VIDEO | Sobre el ataque al congresista Rakibul Hussain en el área de Rupahihat, el Superintendente de Policía del distrito de Nagaon, Swapnaneel Deka, dice: “Hoy, aproximadamente a las 2:35 pm, recibimos información de que el Miembro del Parlamento Rakibul Hussain, mientras viajaba desde Nagaon para asistir… pic.twitter.com/tIMgZK5Dfk— ANI (@ANI) 20 de Febrero de 2025

“Los PSOs desplegados lograron salvarlo de los alborotadores. Durante el incidente, uno de los PSOs disparó al aire en defensa propia para dispersar la multitud. El PSO presentó una denuncia y la investigación del caso está en curso”, agregó el SP de Nagaon.

Respuesta del Congreso

El ataque a Hussain ha provocado fuertes reacciones de los líderes del Congreso. Debabrata Saikia, Líder de la Oposición en la Asamblea Legislativa de Assam, criticó al gobierno liderado por Himanta Biswa Sarma del BJP por su gestión de la ley y el orden en el estado.

“Hoy, el CM, al responder al discurso del gobernador, afirmó que la tasa de criminalidad ha disminuido y la tasa de condena ha aumentado en el estado. ¿Cómo puede justificarse su afirmación si, a plena luz del día, un MP de Dhuri ha sido asaltado por una multitud cerca de una comisaría?… Esto es la deterioración de la ley y el orden. La policía tiene mala reputación debido a los sindicatos en curso en el estado”, dijo Saikia a la agencia de noticias ANI.

El líder del Congreso, Gaurav Gogoi, también expresó sus preocupaciones en X, criticando la audacia del ataque y la falta de acción inmediata, afirmando: “En Assam, un congresista del Lok Sabha es atacado por matones a plena luz del día en un mercado concurrido. Los matones incluso atacan a los oficiales de seguridad de la policía y tratan de arrebatarles sus armas. Todo esto está grabado en cámara”.

Él enfatizó además el peligro de la situación, diciendo: “Si los matones hubieran logrado obtener la ametralladora, podría haber ocurrido una tragedia terrible. La actitud del Primer Ministro solo alentará a los ladrones, bandidos, contrabandistas y los acusados ​​de asesinato. La democracia está amenazada y la gente de Assam quiere libertad de esta cultura de gunda raj”.

Ubicación:

Assam, India, India

Noticias política Assam: Hombres enmascarados agreden al congresista Rakibul Hussain con bates de cricket | Video