Arvind Kejriwal vuelve a quedar atrás después de liderar brevemente desde el escaño de Nueva Delhi

Nueva Delhi: El ex jefe de gobierno de Delhi y líder del Partido Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal, que busca la reelección por cuarta vez, está rezagado nuevamente después de liderar brevemente desde el escaño de la asamblea de Nueva Delhi, que ha sido su bastión desde las últimas tres elecciones. El líder del Partido Bharatiya Janata (BJP), Parvesh Verma, lidera en el escaño, mostraron las tendencias iniciales.

Tendencias iniciales de la Comisión Electoral muestran a Kejriwal liderando con un margen de 225 votos.

Sandeep Dikshit del Congreso, hijo de la ex jefa de gobierno Sheila Dikshit que fue derrotada por el líder de AAP en 2013, también está peleando la elección en la circunscripción de Nueva Delhi.

Según las tendencias iniciales de las elecciones a la asamblea de Delhi, el BJP lidera en 45 escaños mientras que el AAP está adelante en 24 escaños. El Congreso lidera en un escaño.

El mayor desafío que enfrentó el gobierno de AAP en estas elecciones fue el caso de la política de licores de Delhi. Kejriwal, que renunció a su cargo de jefe de gobierno, y su vice Manish Sisodia, pasaron meses en la cárcel. Tanto las campañas del AAP como del BJP prometieron mejoras en las escuelas públicas y servicios de atención médica gratuitos en la capital nacional.

Los resultados de las elecciones a la asamblea de Delhi se darán a conocer hoy, determinando si el AAP de Arvind Kejriwal mantendrá su fortaleza y llegará al poder por cuarta vez, o si el BJP regresará en la capital nacional después de casi tres décadas. El conteo de votos comenzó a las 8 am en las 70 circunscripciones.

Varias encuestas a pie de urna dieron a la BJP una ventaja sobre el AAP, que ha estado en el poder en Delhi desde 2015. Según las predicciones de las encuestas a pie de urna, la BJP ganará al menos 45 a 55 de los 70 escaños de Delhi, mientras que el AAP en el poder sufrirá grandes pérdidas. El Congreso, que busca algunas ganancias después de quedar en blanco en las últimas dos elecciones, probablemente obtendrá solo un escaño.

Racha ganadora de AAP en elecciones pasadas

El AAP ha estado estableciendo su dominio en el mapa político de Delhi desde las últimas dos elecciones. En las elecciones a la Asamblea de 2013, el BJP, el partido más grande, obtuvo 31 escaños, cinco escaños menos de la mayoría requerida en la casa de 70 miembros. El AAP y el Congreso, con 28 y ocho escaños, posteriormente se unieron para formar un gobierno, pero solo duró 49 días. Después de esto, se impuso un gobierno de Presidente en la capital nacional.

En 2015, el partido liderado por Arvind Kejriwal ganó 67 de 70 escaños en las elecciones a la asamblea. El BJP logró ganar tres escaños, mientras que el Congreso ni siquiera pudo abrir su cuenta.

En 2020, el AAP logró otra actuación destacada al ganar 62 de los 70 escaños de la asamblea. El BJP mejoró su resultado ganando 8 escaños, mientras que el Congreso, que gobernó la capital nacional entre 1998 y 2013, no obtuvo ningún escaño.