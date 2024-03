Artistas gemelos y el poder curativo del arte

Twin artists, and the healing power of art – CBS News

Joe y Will Lawrance eran gemelos idénticos que compartían casi todo, incluyendo un increíble don para la expresión artística. También cada uno sufrió depresión que los llevó a quitarse la vida. Ahora, sus padres, Mark y Jan Lawrance, quieren que sus hijos fallecidos sean recordados por su notable arte (actualmente en exhibición en el Centro de Arte Indy en Indianápolis), lo cual esperan brinde consuelo e inspiración a otros. El corresponsal Jim Axelrod informa.

(Si tú o alguien que conoces está en angustia emocional o en crisis de suicidio, puedes comunicarte con la Línea Directa de Suicidio y Crisis 988 llamando o enviando un mensaje de texto al 988.)

