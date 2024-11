Artista convierte el emoji del zapato de running de Apple en un producto real.

Con Apple Intelligence y Genmoji, los usuarios ahora pueden crear su propio emoji. Aun así, los emoji clásicos siguen estando disponibles y seguramente nunca pasarán de moda. Los emoji son tan populares que un artista ha convertido el emoji de zapatillas de correr de Apple en un producto real.

Como informa The Verge, el artista y diseñador Jose Wong decidió crear zapatillas de correr reales basadas en el diseño del emoji hecho por Apple, conocido por muchos usuarios de iPhone, iPad y Mac. Llamadas “The Shoe 1”, estarán disponibles en tallas que van desde la 5 hasta la 12 y se venderán en línea por $219,90 el par.

Si The Shoe 1 o el emoji de zapatillas de correr de Apple te resultan familiares, es porque el emoji se inspiró en las clásicas New Balance 574, que a menudo eran usadas por el cofundador de Apple, Steve Jobs. Sin embargo, el emoji reemplaza el logo de New Balance con dos líneas paralelas.

Wong utilizó elementos tanto de las New Balance 574 como de los productos de Apple para crear The Shoe 1. Por ejemplo, el empaque es muy minimalista con un sobre que dice “Diseñado por Josewong en China”. Las plantillas, por otro lado, muestran una impresión de los componentes internos de un iPhone.

Las zapatillas cuentan con una sección superior hecha de cuero nobuck de grano completo combinado con malla para transpirabilidad, mientras que la entresuela y el talón están hechos de espuma EVA ligera combinada con un borde de poliuretano para ofrecer una mezcla de comodidad y soporte durante todo el día.

Quienes estén interesados en The Shoe 1 pueden pedirlas ahora. Wong dice que las zapatillas comenzarán a enviarse la próxima semana y que todas las ventas serán “finales” sin posibilidad de reembolsos. Es probable que las unidades sean limitadas. Puedes encontrar más detalles aquí.