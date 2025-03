¿Arriesgo por el crecimiento o me conformo con la seguridad? Expertos y aficionados chocan.

El debate eterno entre crecimiento y seguridad es uno con el que todo inversor lucha en algún momento de su trayectoria de inversión. La elección entre crecimiento y seguridad a menudo se reduce a la tolerancia al riesgo del inversor, sus metas financieras y su horizonte temporal. Sin embargo, con $2.5 millones ya en el banco, las apuestas son altas y el margen de error es muy estrecho. Para un inversor de 36 años que se encuentra en esta posición, la apuesta entre crecimiento y seguridad es particularmente apremiante: ¿Debería asumir un riesgo adicional por la posibilidad de mayores rendimientos, o debería jugar seguro para mantener su fortuna?

El debate desencadenó una animada discusión en Reddit, con expertos y aficionados opinando sobre la mejor acción a seguir. Vamos a profundizar en los comentarios del post.

Ir Pesado en ETFs y Fondos de Índice

Muchos miembros de Reddit sugirieron un enfoque centrado en el crecimiento, enfatizando el poder de ciertos fondos de índice o ETFs de bajo costo.

Uno de los Redditores sugirió dos ETFs diferentes que también posee, mencionando que tienen ventajas fiscales.

Respondiendo a este comentario, otro Redditor preguntó: “¿Por qué VTI+VXUS cuando puedes [Vanguard Total World Stock ETF (NYSE: VT)]?”

“Menor ratio de gastos. Oportunidad de dividir entre ventajas fiscales y gravables, si te interesa ese tipo de cosas. Oportunidad de elegir una proporción diferente de EE. UU./ex-EE. UU. que VT, si te interesa ese tipo de cosas”, explicó un comentarista.

“VOO de Vanguard S&P 500 y [Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)] con Fidelity sería razonable para el índice de acciones”, reza otro comentario.

Un Redditore comentó sobre el marco de tiempo para la jubilación mencionado por el inversor y sugirió que invierta todo su dinero en fondos de índice.

“20-25 años es demasiado a menos que realmente ames lo que haces. Podrías ir al 100% en fondos de índice y decirte a ti mismo que te jubilarás a los 50 o cuando la cuenta alcance los $10 millones… lo que ocurra primero”, dijo.

“Investiga cuáles son los mejores ETFs y pon todo en ellos. Ejemplo: VOO, [Vanguard Information Technology ETF (NYSE: VGT)], VTI, [Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (NYSE: SCHG)], [Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSE: SCHD)], [Invesco Nasdaq 100 ETF (NASDAQ: QQQM)]… dado que planeas jubilarte en 25 años, sugeriría no poner dinero en bonos”, dice un comentario.

Balancear la Inversión

Varios miembros de Reddit de la comunidad r/Bogleheads recomendaron al inversor optar por un enfoque equilibrado, combinando tanto el crecimiento como la seguridad.

Un Redditore sugirió una división donde la mayoría de los fondos se asignan a activos enfocados en el crecimiento y una parte se dedica a renta fija para proporcionar estabilidad.

“80% en el índice de acciones, 20% en renta fija. Olvídate de esto hasta la jubilación”, dijo.

Un comentario recomendó una asignación ligeramente más conservadora, con un 70% en acciones de EE. UU., 10% en acciones internacionales, y 20% en efectivo o equivalentes de efectivo.

“70% en el total del mercado de valores de EE. UU. (y/o el fondo de índice S&P 500). 10% en el índice total de acciones internacionales. 20% en efectivo”, escribió el usuario.

“En cuanto a la asignación, iría por lo simple, pero dado que ya es una cantidad importante de dinero, es posible que quieras protegerlo. Sugeriría al menos un 20%-30% en un fondo de bonos estable, 50% en un fondo del S&P 500 o del mercado total, y el último 20%-30% en un fondo internacional”, sugirió otro Redditor.