Arrestan a manifestantes por el clima después de rociar Stonehenge con pintura naranja.

Dos activistas climáticos fueron arrestados en Inglaterra después de rociar un polvo naranja sobre los monolitos en Stonehenge en lo que dijeron era un intento de llamar la atención sobre el impacto del clima de los combustibles fósiles. El ataque al sitio prehistórico se produjo el miércoles ya que las piedras atraerían la atención de las personas que marcaban la llegada del solsticio de verano en el Hemisferio Norte.

La organización que supervisa el sitio prehistórico de Stonehenge en Inglaterra dijo el jueves que había eliminado el polvo naranja brillante antes de las preparaciones para el importante día en el sitio.

No parecía haber daño visible en las piedras, según Nick Merriman, director ejecutivo de English Heritage, una organización benéfica que administra Stonehenge. Pero, dijo en un comunicado, “eso de ninguna manera significa que no se haya causado daño, desde el mero hecho de tener que limpiar las piedras hasta el malestar causado a aquellos para quienes Stonehenge tiene un significado espiritual”.

El polvo fue retirado rápidamente por temor a que pudiera dañar el raro liquen que crece en las piedras antiguas, o que la exposición al agua pudiera convertir el polvo de color en rayas, causando potencialmente daños permanentes, dijo English Heritage.

La policía en Wiltshire, Inglaterra, dijo que los oficiales arrestaron a dos personas que usaron extintores de incendios para rociar el polvo naranja en Stonehenge el miércoles.

En un comunicado, Just Stop Oil, un grupo británico que quiere evitar nuevas licencias de petróleo y gas, dijo que “decoraron” Stonehenge con pintura en polvo y exigieron que el próximo gobierno británico trabaje con otros gobiernos “para poner fin a la extracción y quema de petróleo, gas y carbón para 2030″.

El sitio fue elegido para llamar la mayor atención posible, dijo Ben Larsen, un manifestante de Just Stop Oil y un partidario de la organización. “Mira lo que nuestros ancestros nos dejaron hace 5,000 años: este hermoso monumento”, dijo en una entrevista telefónica. “¿Qué le estamos dejando a nuestros descendientes?”

El solsticio de verano, que tuvo lugar el jueves, es el día más largo del año en el hemisferio norte, y cuando la mayor parte de Gran Bretaña ve alrededor de 17 horas de luz natural. También es un día importante en el calendario religioso del movimiento espiritual conocido como Druidismo.

Cada año, miles de personas acuden a Stonehenge para presenciar la corta noche convertirse en día. Es uno de los pocos días en los que las barreras con cuerdas que tradicionalmente mantienen a las personas alejadas de las piedras casi 5,000 años son retiradas.

Adrian Rooke, un druida practicante, dijo que el acto de vandalismo fue una interrupción en las celebraciones por lo demás alegres de este año. “Algunas personas lo encontraron muy personalmente perturbador”, dijo el Sr. Rooke, de 66 años, en una entrevista telefónica. “Es un poco como si alguien hubiera pintado con aerosol la Catedral de San Pablo. Significa mucho para mucha gente.”

(El Sr. Rooke agregó que entendía el espíritu de la protesta, aunque no el método. )

Los principales políticos de Gran Bretaña se apresuraron a condenar a los manifestantes climáticos. El primer ministro Rishi Sunak llamó al grupo “una vergüenza”. Keir Starmer, el líder del Partido Laborista y oponente de Mr. Sunak en las elecciones del próximo mes, calificó a Just Stop Oil de “patético”.

Los dos manifestantes arrestados el miércoles, una mujer en sus 20 años y un hombre en sus 70 años, enfrentaban cargos por daños criminales, disuadir a una persona de participar en una actividad legal y dañar un monumento antiguo, lo que podría llevar a hasta dos años de prisión.

Los manifestantes y activistas han utilizado periódicamente el sitio de Stonehenge para demostraciones, aunque pocos han recibido tanta cobertura mediática como la protesta de Just Stop Oil.

En los últimos años, el grupo ha sido noticia con actos de vandalismo en museos.

En la National Gallery de Londres, los manifestantes del grupo han empuñado martillos en el “Rokeby Venus” de Diego Velázquez y han salpicado latas de sopa de tomate en “Girasoles” de Vincent van Gogh.

Y el jueves, Just Stop Oil también llevó sus protestas a otra parte de Gran Bretaña, diciendo que otros dos manifestantes habían cubierto el jet privado de Taylor Swift con pintura naranja en un aeropuerto de Londres.

El Sr. Rooke dijo que celebraría el solsticio en un círculo de piedras local en Somerset con un grupo más pequeño de amigos, una tradición que comenzaron una vez que Stonehenge se volvió demasiado concurrido.

En Stonehenge, hay música, tambores y fiesta, dijo, “eso está bien, pero mi intención es presenciar la salida del sol.”