Arrepentimiento de Jennie de Blackpink por vapear en espacios cerrados

La estrella de Blackpink, Jennie, se disculpó después de que un video que la mostraba vapeando en interiores desencadenara una gran controversia en Corea del Sur. La estrella de K-pop exhaló una bocanada de humo, desencadenando una avalancha de críticas porque sopló en la cara de su maquilladora. “¿Necesitas ser educada en todas las normas básicas?” un comentario popular en YouTube lee. Su sello OA Entertainment se disculpó con “todos los que se sintieron incómodos con las acciones de Jennie”, y con sus fans “decepcionados”. La estrella también se disculpó con el personal “que pudo haber sido afectado”, dijo el sello. “Jennie reconoce y lamenta profundamente su error de vapear en interiores y causar inconvenientes al personal”, agregó. Los famosos surcoreanos no son ajenos a la intensa escrutinio. El país los mantiene a estándares morales y de comportamiento estrictos y no pasa desapercibido ningún error. El momento ahora eliminado era parte de un video publicado en el canal oficial de YouTube de Jennie. Se difundió rápidamente entre los más de 10 millones de suscriptores y más allá. “No se trata de fumar. Echar humo en la cara del personal en interiores es simplemente grosero”, dice un comentarista principal en un canal de medios. Otro dice: “Incluso los fumadores saben que no soplan humo en la cara de sus amigos. Solo lo hacen cuando realmente no les importa la gente que les rodea.” Fumar y vapear en interiores está prohibido en Corea del Sur y es castigado con una multa de hasta ₩100,000 ($72; £56). En este caso, sin embargo, Jennie, cuyo nombre completo es Jennie Kim, puede que no estuviera vapeando en Corea del Sur. Algunas cuentas sugieren que el video fue filmado en Italia, que prohíbe vapear en espacios públicos cerrados. Pero la agencia de Jennie no ha aclarado dónde estaba en ese momento. Y sin embargo, un furioso surcoreano ha exigido una investigación a la embajada de su país en Italia y al ministerio de asuntos exteriores de Seúl. Jennie no es la primera celebridad surcoreana en enfrentar represalias por fumar. Doh Kyung-soo, vocalista de la popular banda de chicos de K-pop EXO, y Haechan, cantante de la banda NCT, recibieron muchas críticas cuando fueron sorprendidos fumando en interiores. Fueron multados y se disculparon con el público. Los fans internacionales de Jennie han sido más comprensivos: “Por favor, no escuches a nadie. Eres una reina y te apoyaremos siempre”, dice un comentario principal en su publicación más reciente de Instagram. “Todavía te amo. Aprendemos de los errores que cometemos”, escribió otro fan. Blackpink, formada en 2016, es el grupo de chicas de K-pop más grande del mundo. Las cuatro integrantes: Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé, se han convertido en celebridades por derecho propio.