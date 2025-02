Arreglo de Apple para el error de procesamiento de dictado ‘Trump’

Varios propietarios de iPhone notaron hoy un problema de procesamiento de pronunciación que hace que la palabra “Trump” aparezca momentáneamente al usar la dictado para enviar un mensaje con la palabra “racista”.

En algunos casos, al hablar la palabra racista a través de la función de dictado integrada del iPhone, el iPhone interpreta brevemente la palabra hablada como “Trump” y el texto “Trump” aparece en la aplicación Mensajes antes de corregirse a la palabra real (racista) a medida que el procesamiento de Apple interpreta lo que se dijo.

Hablar la palabra racista con la función de dictado no siempre muestra “Trump” primero, aunque apareció más a menudo que otras palabras en nuestras pruebas. También vimos que aparecían “Rhett” y “Rouch” antes de que el iPhone corrija a racista.

Un video que muestra el fallo ha estado circulando en TikTok y otras redes sociales. Un portavoz de Apple le dijo al The New York Times que el problema se debe a una superposición fonética entre las dos palabras. No está claro si este problema de dictado existía antes de hoy y simplemente se notó ahora, o si hubo algún cambio interno que lo causó. Apple dijo que está trabajando en una solución.

El ex miembro del equipo de Apple Siri, John Burkey, le dijo al The New York Times que “probablemente” hay código en los sistemas de Apple que está haciendo que el iPhone escriba Trump cuando alguien habla la palabra racista. “Esto parece ser una broma seria”, dijo, aunque también afirmó que no está claro si fue agregado al código de Apple o se sembró en los datos que Apple utiliza para sus funciones de inteligencia artificial.

Nota: Debido a la naturaleza política o social de la discusión sobre este tema, el hilo de discusión se encuentra en nuestro foro de Noticias Políticas. Todos los miembros del foro y visitantes del sitio son bienvenidos a leer y seguir el hilo, pero la publicación está limitada a miembros del foro con al menos 100 publicaciones.

