Arne Slot, de Liverpool: Marcus Rashford mostrará calidad en Aston Villa

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, respaldó a Marcus Rashford para que cambie su carrera en el Aston Villa y dijo que estaba “realmente impresionado” por el delantero cuando lo enfrentó por primera vez.

Rashford se unió al Villa cedido por el Manchester United en enero, después de caer en desgracia en Old Trafford bajo Ruben Amorim. El jugador de 27 años hizo su debut en la Premier League para el equipo de Unai Emery en un empate 1-1 con Ipswich Town el fin de semana y podría aparecer cuando el Liverpool viaje a Villa Park el miércoles por la noche.

Consultado por su opinión sobre el internacional inglés, Slot dijo: “Por supuesto que conocía a Marcus Rashford por seguir la Premier League, pero la primera vez que lo enfrenté en la vida real fue en la gira de EE. UU [pretemporada] y me impresionó mucho lo rápido que es.

“Tiene una buena altura y es cómodo con el balón. Creo que es un jugador muy bueno. Espero que, para él, le vaya bien en el Villa ¡pero no [este miércoles]! Me sorprendería por completo si un jugador de esa calidad no muestra todo su talento en los próximos meses.”

Arne Slot ha elogiado a Marcus Rashford antes del enfrentamiento del Liverpool contra el Aston Villa.

El Liverpool podría tomar una ventaja de 10 puntos en la cima de la tabla de la Premier League con una victoria sobre el Villa, aunque el Arsenal, en segundo lugar, tendrá un partido pendiente. Es continuación de una dura racha para el equipo de Slot, que también viajarán al Manchester City este fin de semana antes de recibir al Newcastle United en Anfield a finales de este mes.

Reflexionando sobre si este período podría definir la temporada de su equipo, Slot dijo: “Veo que quedan 13 partidos por jugar y el siguiente es el más importante, comenzando con el Villa fuera, que es, al igual que el Wolves en casa, un partido complicado, para nosotros y para todos.

“Tienen un buen récord en casa, quizás incluso más si juegan por la noche, así que sabemos que será un desafío. Pero tenemos un récord bastante bueno fuera de casa esta temporada. Así que es un partido al que todos esperamos.”

Slot también confirmó que el Liverpool no contará con el delantero Cody Gakpo y el defensor Joe Gomez contra el Villa, siendo este último quien se perderá una parte significativa del resto de la temporada.

“Ambos estarán no disponibles para mañana”, dijo Slot. “Cody está cerca de regresar y Joe estará fuera durante un tiempo bastante largo. Estará fuera durante varias semanas. Es [un gran golpe] para él y para nosotros.”